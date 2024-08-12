Головне за понеділок, 12 серпня: засідання Ставки, наступальна операція в Курській області

Бойові дії на Донеччині, ворожі обстріли, річниця катастрофи "Курська". Яким запам’ятається 901-й день повномасштабної війни.

Українські механізовані сили, які беруть участь в Курській загальновійськовій операції.

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо операції в Курській області.

Про це він повідомив за результатами засідання Ставки верховного Головкома. Сирський зі свого боку розповів, що в Курській області під нашим контролем близько 1000 квадратних кілометрів. Він сказав, що Україна проводить там наступальну операцію.

Це перше офіційне визнання проведення операції в Курській області. Зеленський повідомив про доручення міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям і СБУ "підготувати гуманітарний план для території проведення операції".

"Найважливіше – була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо наших оборонних дій на фронті та операції в Курській області. Вдячні всім солдатам і командирам за стійкість та рішучі дії", – повідомив президент.

Більше інформації – в новині.

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що Курськ є фіналом правління Володимира Путіна.

Це Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні 12 серпня.

"Ми бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається: 24 роки тому була катастрофа «Курська» – символічний початок його правління; зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що "Росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому".

В Українську Донецької області унаслідок ворожого артилерійського обстрілу дві людини загинули і одна поранена, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Близько полудня росіяни відкрили по місту артилерійський вогонь. Через обстріл пошкоджені дві п'ятиповерхівки.

"Від Українська до фронту – менше 10 кілометрів. Місто в зоні ураження різної зброї. Залишатися там – небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно", – наголосив Філашкін.

Згодом очільник Донецької ОВА повідомив, що сьогодні, 12 серпня, від російських обстрілів у Донецькій області загинули ще двоє мирних мешканців, один отримав поранення.

Унаслідок російського обстрілу у Костянтинівці загинули 35-річна жінка, 40-річний чоловік отримав поранення.

Також обстрілом у місті зруйновано приватний будинок, пошкоджено ще 5, ушкоджень зазнали промислова будівля, авто і 2 лінії електропередач.

Загинув також чоловік у Торецьку.

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