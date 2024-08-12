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Росіяни обстріляли вісім громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли області.

Росіяни обстріляли вісім громад Сумщини
Росіяни обстріляли вісім громад Сумщини (ілюстративне фото)
Фото: unn.ua

Сьогодні, 12 серпня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Путивльська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 63 вибухи. 

По Білопільській громаді росіяни били з артилерії, мінометів, КАБами та дроном.

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По Краснопільській громаді окупанти вдарили з артилерії, РСЗВ та КАБами.

Також КАБами російська армія атакувала Миропільську, Юнаківську та Хотінську громади.

Путивльську громаду армія РФ обстріляла з міометів, а Новослобідську - з артилерії.

Крім того, по Середино-Будській громаді ворог вдарив FPV-дронами.

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