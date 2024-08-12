Росіяни обстріляли вісім громад Сумщини

Сьогодні, 12 серпня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Путивльська, Середино-Будська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 63 вибухи.
По Білопільській громаді росіяни били з артилерії, мінометів, КАБами та дроном.
По Краснопільській громаді окупанти вдарили з артилерії, РСЗВ та КАБами.
Також КАБами російська армія атакувала Миропільську, Юнаківську та Хотінську громади.
Путивльську громаду армія РФ обстріляла з міометів, а Новослобідську - з артилерії.
Крім того, по Середино-Будській громаді ворог вдарив FPV-дронами.