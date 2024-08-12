Американські сенатори від демократів і республіканців підтримали військову операцію України у Курській області

Американські сенатори Ліндсі Грем (республіканець) та його колега Річард Блументал (демократ) прокоментували військову операцію України у Курській області РФ.
Про це повідомляє hromadske.
“Те, що Україна зараз робить у Курській області — це неймовірно! Так тримати! Коли росія розпочала повномасштабне вторгнення, багато хто не вірив, що Україна вистоїть. Але зараз ми бачимо, що Україна не просто вистояла, Україна стала сильнішою”, - заявив Ліндсі Грем.
Він наголосив, що США мають зняти всі обмеження щодо застосування американської зброї для ударів по території РФ. Грем зауважив, що посилити військову підтримку України необхідно, щоб “наблизити перемогу”, попри наявність в України винищувачів F-16.
Ліндсі Грем також підкреслив, що настав час надати Україні запрошення приєднатися до НАТО і зробити це “бажано вже цього року”.
“Я прошу президента, перш ніж залишити посаду, переконайтеся, що це запрошення було надіслано”, - сказав Грем.
В свою чергу, Блументал підтримав Грема щодо бойових дій на території РФ.
Грем та Блументал запевнили, що США мають намір підтримувати Україну у довгостроковій перспективі.
- Речниця Білого дому Каріна Жан-П'єр, коментуючи події в Курській області, нагадала, що з цієї території росіяни атакують Україну.
- Речник Держдепартаменту повідомив, що США не отримували від України попереджень про операції в Курській області Росії.
- Українські союзники обережні в своїх оцінках подій, але в ЄС наголошували, що Україна має право на захист.