Американські сенатори від демократів і республіканців підтримали військову операцію України у Курській області

Ліндсі Грем також повідомив, що вже цього року треба надати Україні запрошення приєднатися до НАТО.

Ліндсі Грем і Річард Блюментал беруть участь у прес-конференції на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні 20 червня 2024 року

Американські сенатори Ліндсі Грем (республіканець) та його колега Річард Блументал (демократ) прокоментували військову операцію України у Курській області РФ.

Про це повідомляє hromadske.

“Те, що Україна зараз робить у Курській області — це неймовірно! Так тримати! Коли росія розпочала повномасштабне вторгнення, багато хто не вірив, що Україна вистоїть. Але зараз ми бачимо, що Україна не просто вистояла, Україна стала сильнішою”, - заявив Ліндсі Грем.

Він наголосив, що США мають зняти всі обмеження щодо застосування американської зброї для ударів по території РФ. Грем зауважив, що посилити військову підтримку України необхідно, щоб “наблизити перемогу”, попри наявність в України винищувачів F-16.

Ліндсі Грем також підкреслив, що настав час надати Україні запрошення приєднатися до НАТО і зробити це “бажано вже цього року”.

“Я прошу президента, перш ніж залишити посаду, переконайтеся, що це запрошення було надіслано”, - сказав Грем.

В свою чергу, Блументал підтримав Грема щодо бойових дій на території РФ.

Грем та Блументал запевнили, що США мають намір підтримувати Україну у довгостроковій перспективі.