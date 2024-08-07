Речник Держдепартаменту повідомив, що США не отримували від України попереджень про операції в Курській області Росії

В тому, що Україна не повідомляє США про свою точну тактику перед її втіленням, немає нічого незвичайного.

США не отримували від України попереджень про будь-які операції в Курській області Росії.

Про це на брифінгу повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Він наголосив - в тому, що Україна не повідомляє США про свою точну тактику перед її втіленням, немає нічого незвичайного.

"Це війна, яку вони ведуть. Ми надаємо їм засоби та консультуємо їх. Але коли йдеться про щоденну тактику, коли йдеться про щоденні удари, іноді ми спілкуємося з ними, іноді – ні. І доречно їм самим ухвалювати відповідні рішення", – сказав Міллер.

Він ухилився від відповіді на питання, чи порушують дії ймовірно українських сил у Курську американську заборону на удари зброєю США по території РФ.

"Відповім так. Нічого в нашій політиці не змінилось, і тими діями, які вони зараз вживають, вони нашу політику не порушують", – наголосив Міллер.

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