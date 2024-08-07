Речник Держдепартаменту повідомив, що США не отримували від України попереджень про операції в Курській області Росії

США не отримували від України попереджень про будь-які операції в Курській області Росії.
Про це на брифінгу повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.
Він наголосив - в тому, що Україна не повідомляє США про свою точну тактику перед її втіленням, немає нічого незвичайного.
"Це війна, яку вони ведуть. Ми надаємо їм засоби та консультуємо їх. Але коли йдеться про щоденну тактику, коли йдеться про щоденні удари, іноді ми спілкуємося з ними, іноді – ні. І доречно їм самим ухвалювати відповідні рішення", – сказав Міллер.
Він ухилився від відповіді на питання, чи порушують дії ймовірно українських сил у Курську американську заборону на удари зброєю США по території РФ.
"Відповім так. Нічого в нашій політиці не змінилось, і тими діями, які вони зараз вживають, вони нашу політику не порушують", – наголосив Міллер.
Що передувало цій заяві
-
Уночі 6 серпня Курська і Бєлгородська області РФ зазнали атаки дронів. Місцева влада повідомляла, що є руйнування.
-
Зранку у Курській області розпочалися бої. На них відреагувало російське міноборони, яке звинуватило у прориві кордону українські Збройні сили.
-
Аби стримати просування підрозділів, росіяни застосували усі свої сили і засоби, а також залучили бойову авіацію.
-
7 серпня стало відомо, що у Курській області з деяких населених пунктів оголосили евакуацію. Влада заявила про "танки і українські ДРГ".
-
Того ж дня обов'язкову евакуацію з 23 населених пунктів п'яти громад Сумського району оголосила і українська сторона.
- Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано сказав, що відповідно до міжнародного права Україна "має законне право захищатися, зокрема, завдаючи ударів по агресору на його території".