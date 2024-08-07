Президент Володимир Зеленський повідомив, що невдовзі запрацює застосунок "Армія+".
Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні 7 серпня.
Обговорювали старт проєкту на нараді з урядовцями.
"Було й кілька важливих нарад із нашими урядовцями сьогодні. Передусім ми готуємо запуск «Армії+» – нового нашого цифрового досягнення, яке однозначно спростить повсякденні завдання для більшості командирів Сил оборони України. Згодом – і для кожного воїна", - заявив Зеленський.
Президент запевнив, що "вже скоро все ми це представимо".
- Раніше заступниця глави Міноборони Катерина Черногоренко розповідала, що Центр масштабування технологічних рішень Генерального штабу ЗСУ вже розробив функціонал для електронних рапортів.
- У додатку будуть доступні одинадцять видів рапортів. Це всі види відпусток, гроші на оздоровлення тощо.
- Спершу проєкт випробують у декількох бригадах.