Про це йшлося на нараді глави держави з урядовцями.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що невдовзі запрацює застосунок "Армія+".

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні 7 серпня.

Обговорювали старт проєкту на нараді з урядовцями.

"Було й кілька важливих нарад із нашими урядовцями сьогодні. Передусім ми готуємо запуск «Армії+» – нового нашого цифрового досягнення, яке однозначно спростить повсякденні завдання для більшості командирів Сил оборони України. Згодом – і для кожного воїна", - заявив Зеленський.

Президент запевнив, що "вже скоро все ми це представимо".