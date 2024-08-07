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Зеленський розповів про підготовку застосунку "Армія+": "Вже скоро"

Про це йшлося на нараді глави держави з урядовцями.

Зеленський розповів про підготовку застосунку "Армія+": "Вже скоро"
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що невдовзі запрацює застосунок "Армія+".

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні 7 серпня.

Обговорювали старт проєкту на нараді з урядовцями.

"Було й кілька важливих нарад із нашими урядовцями сьогодні. Передусім ми готуємо запуск «Армії+» – нового нашого цифрового досягнення, яке однозначно спростить повсякденні завдання для більшості командирів Сил оборони України. Згодом – і для кожного воїна", - заявив Зеленський.

Президент запевнив, що "вже скоро все ми це представимо".

  • Раніше заступниця глави Міноборони Катерина Черногоренко розповідала, що Центр масштабування технологічних рішень Генерального штабу ЗСУ вже розробив функціонал для електронних рапортів.
  • У додатку будуть доступні одинадцять видів рапортів. Це всі види відпусток, гроші на оздоровлення тощо.
  • Спершу проєкт випробують у декількох бригадах.
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