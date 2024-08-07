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Ворогу не вдалося захопити Торецьк на Донеччині, — Філашкін

За добу російська армія 14 разів штурмувала місто та околиці.

Ворогу не вдалося захопити Торецьк на Донеччині, — Філашкін
Фото: Макс Требухов

На Донеччині російські війська в місто Торецьк не зайшли, 14 разів ворог штурмував місто і громаду, але всі ці атаки було відбито.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За словами очільника військової адміністрації, росіянам не вдалося зайти у Торецьк За добу окупанти намагалися 14 разів штурмувати місто, а також селища Нью-Йорк та Північне. Сили оборони відбили ворожі атаки.

У самому місті наразі залишається близько 3 тисяч цивільних і вони не поспішають евакуюватися.

"Підрозділи поліції "Білі Янголи" вивозять кожного дня, ризикуючи власним життям, щоб допомогти нашим людям", – додав Філашкін.

Зараз в прифронтових населених пунктах залишаються близько 50 тисяч людей, у тому числі 4 тисячі дітей. 

  • На Донеччині триває примусова евакуація дітей з 28 населених пунктів.
  • Напередодні рятувальники закликали мешканців Покровського району Донеччини евакуюватися. Минулої доби рятувальники евакуювали з небезпечної зони 17 мешканців Гродівської та Новогродівської громад.
  • За словами Філашкіна, російська армія знищила майже всі прифронтові міста Донецької області. Зокрема, місто Торецьк зруйновано на 70%. 
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