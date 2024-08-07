Ворогу не вдалося захопити Торецьк на Донеччині, — Філашкін

На Донеччині російські війська в місто Торецьк не зайшли, 14 разів ворог штурмував місто і громаду, але всі ці атаки було відбито.
Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За словами очільника військової адміністрації, росіянам не вдалося зайти у Торецьк За добу окупанти намагалися 14 разів штурмувати місто, а також селища Нью-Йорк та Північне. Сили оборони відбили ворожі атаки.
У самому місті наразі залишається близько 3 тисяч цивільних і вони не поспішають евакуюватися.
"Підрозділи поліції "Білі Янголи" вивозять кожного дня, ризикуючи власним життям, щоб допомогти нашим людям", – додав Філашкін.
Зараз в прифронтових населених пунктах залишаються близько 50 тисяч людей, у тому числі 4 тисячі дітей.
- На Донеччині триває примусова евакуація дітей з 28 населених пунктів.
- Напередодні рятувальники закликали мешканців Покровського району Донеччини евакуюватися. Минулої доби рятувальники евакуювали з небезпечної зони 17 мешканців Гродівської та Новогродівської громад.
- За словами Філашкіна, російська армія знищила майже всі прифронтові міста Донецької області. Зокрема, місто Торецьк зруйновано на 70%.