Росіяни знищили місто Торецьк на Донеччині майже на 70%, у місті досі залишаються цивільні

За два тижні з Торецька, що в Донецькій області, евакуювалися близько двох тисяч людей — зараз у місті залишаються 3,5 тисячі жителів. Ще 530 цивільних залишилися у Часовому Яру, куди довезти гуманітарну допомогу неможливо.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За словами Філашкіна, російська армія знищила майже всі прифронтові міста Донецької області. Зокрема, місто Торецьк зруйновано на 70%.

"За два тижні з Торецька евакуювалися близько двох тисяч людей — зараз у місті залишаються 3,5 тисячі жителів", — повідомив очільник ОВА.

Крім того, ще 530 людей досі перебувають у Часовому Яру, куди завозити гуманітарку та евакуйовувати людей зараз майже неможливо, адже ворог прострілює всі дороги.

Водночас, вдалося евакуювати майже всіх дітей з прифронтових населених пунктів.

Російська армія намагається захопити Часів Яр на Краматорському напрямку, намагаючись прорвати українську оборону на захід від Бахмута.