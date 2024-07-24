Внаслідок атаки російського безпілотника постраждала жителька Херсона

Череж ворожі обстріли постраждали дві жінки. Також до лікарів звернувся чоловік, який постраждав напередодні.

У середу, 24 липня, російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника на цивільну жінку у Херсоні. Також в Садовому госпіталізували чоловіка, який отримав поранення внаслідок нещодавніх ворожих обстрілів.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

57-річна жінка, на яку окупанти скинули вибухівку з безпілотника, дістала контузію, поранення нижньої кінцівки та вибухову травму.

Також за медичною допомогою звернулася 90-річна жінка, котра потрапила під ворожий удар уночі. У неї діагностували вибухову травму та поранення передпліччя.

Крім того, до лікарів звернувся чоловік, котрий кілька днів тому потрапив під ворожий удар у Садовому. У 45-річного місцевого жителя діагностували вибухову травму та контузію.

На Херсонщині за минулу добу внаслідок російської агресії одна людина загинула, ще принаймні четверо отримали поранення.