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Внаслідок атаки російського безпілотника постраждала жителька Херсона

Череж ворожі обстріли постраждали дві жінки. Також до лікарів звернувся чоловік, який постраждав напередодні.

Внаслідок атаки російського безпілотника постраждала жителька Херсона
Понівечена школа на Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

У середу, 24 липня, російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника на цивільну жінку у Херсоні. Також в Садовому госпіталізували чоловіка, який отримав поранення внаслідок нещодавніх ворожих обстрілів.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

57-річна жінка, на яку окупанти скинули вибухівку з безпілотника, дістала контузію, поранення нижньої кінцівки та вибухову травму. 

Також за медичною допомогою звернулася 90-річна жінка, котра потрапила під ворожий удар уночі. У неї діагностували вибухову травму та поранення передпліччя.

Крім того, до лікарів звернувся чоловік, котрий кілька днів тому потрапив під ворожий удар у Садовому.  У 45-річного місцевого жителя діагностували вибухову травму та контузію.

На Херсонщині за минулу добу внаслідок російської агресії одна людина загинула, ще принаймні четверо отримали поранення. 

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