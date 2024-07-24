Львів візьме 60 млн грн кредиту на будівництво крематорію, повідомляє міська рада.
“У 2021 році ЛКП “Муніципальна обрядова служба” отримала функції замовника будівництва будівлі крематорію на території Голосківського цвинтаря у місті Львові. Відтак з метою будівництва будівлі крематорію ЛКП планує отримати кредит у розмірі не більше 60 млн грн, у формі невідновлюваної кредитної лінії в одному з державних банків, який готовий надати пільговий кредит по програмі “Доступні кредити 5-7-9%. Вибір банку та текст договору буде погоджуватися з депутатами”, - доповів Орест Тимчишин, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради.
За його словами, необхідність крематорію у Львові є актуальною з кількох причин. Зокрема:
- обмеженість місця на кладовищах. Львів має обмежені площі для нових кладовищ, а розширення існуючих кладовищ є проблематичним через щільну забудову міста та обмежену доступність землі;
- кремація є більш екологічним варіантом, ніж традиційне поховання, вона зменшує навантаження на ґрунт, підземні води та повітря;
- поховання урни з прахом, є дешевшим варіантом у порівнянні з традиційним похованням.
Міськрада нагадала, що проєкт будівлі крематорію на території Голосківського цвинтаря було обрано на Всеукраїнському відкритому архітектурному конкурсі у 2021 році. Переможцем конкурсу обрали проєкт авторського колективу: Заботін Павло, Копейкіна Любов, Копейкін Віктор, Кобец Олена. Це команда архітекторів родом із Маріуполя, що веде професійну діяльність у Берліні.
За описом авторів, в проєкті акцентують увагу на останньому шляху людини, яким сенсом він наповнений та що відчувають близькі покійного у момент прощання.
Архітектурною концепцією комплексу передбачається створення відкритої площі в центрі ділянки, яка є об’єднуючим елементом між крематорієм та колумбарієм. Об'єм крематорію вирішено у вигляді одноповерхової будівлі у формі квадрату, оздобленого цеглою. При цьому об'єм колумбарію на генплані є дзеркальним відображенням об'єму крематорію, що створює комплексну структуру двох збалансованих між собою аскетичних об'ємів у відкритому просторі площі.
Крім того, в проєкті автори закладали рішення щодо екологічності, зокрема використання місцевих будівельних матеріалів, елементів альтернативної енергії та повторне використання дощової води.