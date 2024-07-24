У Криму окупанти будують укріплення біля Керченського мосту

В окупованому Криму зафіксували роботи зі зведення укріплень біля Керченського мосту, що сполучає окупований півострів з Росією.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Наразі в акваторії Керченської протоки видно плавучий кран. Крім того, побільшала кількість барж, якими росіяни намагаються міст від українських морських дронів.

Напередодні аналітик відділу досліджень зовнішньої й оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Афрік, посилаючись на супутникові знімки, повідомив, що російська влада продовжує збільшувати кількість барж біля Керченського мосту для його захисту.

За даними Центру журналістських розслідувань, Росія почала будувати надводний захист Керченського мосту 7 травня і продовжує це робити нині. Окупанти облаштовують ешелоновану систему бонових загороджень.

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю The Guardian заявив, що Україна планує повернути Крим. Однак, він відмовився назвати терміни можливого знищення Керченського мосту.

Що відбувається з Кримським мостом