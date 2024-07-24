У Криму окупанти будують укріплення біля Керченського мосту

В окупованому Криму зафіксували роботи зі зведення укріплень біля Керченського мосту, що сполучає окупований півострів з Росією.
Про це повідомляє "Крим.Реалії".
Наразі в акваторії Керченської протоки видно плавучий кран. Крім того, побільшала кількість барж, якими росіяни намагаються міст від українських морських дронів.
Напередодні аналітик відділу досліджень зовнішньої й оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Афрік, посилаючись на супутникові знімки, повідомив, що російська влада продовжує збільшувати кількість барж біля Керченського мосту для його захисту.
За даними Центру журналістських розслідувань, Росія почала будувати надводний захист Керченського мосту 7 травня і продовжує це робити нині. Окупанти облаштовують ешелоновану систему бонових загороджень.
Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю The Guardian заявив, що Україна планує повернути Крим. Однак, він відмовився назвати терміни можливого знищення Керченського мосту.
Що відбувається з Кримським мостом
- Із початку повномасштабного вторгнення Росії Україну Кримський міст двічі зазнав атак. У жовтні 2022 року на мосту вибухнула вантажівка з вибухівкою, зруйнувавши кілька прольотів автомобільної дороги. У липні 2023 року міст атакували морські безпілотники. Після обох атак рух мостом на якийсь час зупиняли.
- У Міноборони говорили, що Україна не підриває міст, аби росіяни змогли втекти з півострова. При цьому ГУР Міноборони порадило людям в Криму не користуватися мостом. Про те, що Кримській міст є законною військовою ціллю для України, неодноразово наголошували і в СБУ. Саме її безпілотники вперше вразили цю споруду в 2022 році.
- На початку квітня цього року британське видання The Guardian писало з посиланням на джерела в українській спецслужбі, що ГУР готує третю - "неминучу" - атаку на Керченський міст у 2024 році. Постпред України в ООН Сергій Кислиця також натякав на руйнування Кримського мосту в 2024 році.
- Екскомандувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес, коментуючи надання ЗСУ далекобійних ракет ATACMS, зазначив, що їх можна використати для точних ударів по російських штабах, логістиці та артилерії ворога на лінії фронту та в окупованому Криму. "Я не знаю, чи використання ATACMS проти Керченського мосту – це їх найкраще використання. Їх потрібно було би так багато, і я думаю, що український Генштаб і генерал Буданов мають інші плани щодо Керченського мосту", - зазначив Годжес.