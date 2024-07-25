Командувач Нацгвардії думає, що через місяць-півтора Росія на багатьох напрямках перейде з наступу в оборону

Півненко не уточнив, на яких саме напрямках.

Командувач Національної гвардії Олександр Півненко вважає, що через півтора місяці російські війська втратять спроможність проводити активні штурми одразу на багатьох напрямках і перейдуть там в оборону. Про це він сказав у інтерв'ю Укрінформу.

За цей час Україні потрібно сформувати та підготувати підрозділи. Також потрібно знайти слабкі місця ворога.

"Але ж наступальні можливості противника не безмежні, та й скільки вони зазнають втрат… Я думаю, ще місяць-півтора – і вони не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках і стануть в оборону в будь-якому випадку. А нам за цей час потрібно сформувати наші підрозділи, підготувати", – відповів Півненко на запитання про те, як він зараз оцінює ситуацію.

Водночас керівник НГУ визнав, що на кардинальні зміни потрібен час, особливо на системні.

"Потрібно розвиватися. Якщо ми будемо постійно на крок попереду і думати про майбутнє, то все буде нормально. Найважливіше, що може бути зараз – це підготовка, розвиток навчальних центрів, закупівлі озброєння, військової техніки, виробництво нашою країною військової техніки, дронів, бронетехніки, засобів ППО, ПЗРК, боєприпасів", – сказав він.