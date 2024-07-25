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Росія заборонила військовим користуватися телефонами на війні. Це може ускладнити OSINT-розвідку для України

За використання телефона передбачене ув'язнення до 15 діб. 

Росія заборонила військовим користуватися телефонами на війні. Це може ускладнити OSINT-розвідку для України
Армія окупантів
Фото: соцмережі окупантів

Російський парламент заборонив окупантам використовувати інтернет-пристрої під час перебування на війні в Україні. За володіння смартфоном або іншим пристроєм, який може зберігати і передавати фото, відео або геолокаційні дані в Інтернеті, встановили відповідальність у вигляді тримання під вартою до 15 днів, пише Politico

Також росіянам заборонили передачу даних, які можуть сприяти ідентифікації будь-яких російських військ та їх розташування. Розслідувачі відкритих джерел стурбовані тим, що нові правила можуть ускладнити ідентифікацію та документування російської діяльності на передовій.

Українська OSINT-агенція Molfar повідомила журналістам, що вже деякий час спостерігає зменшення обсягу даних, який росіяни публікують у соцмережах. 

Новий закон забороняє передавати інформацію про громадян, призваних на військові збори, а також звільнених з армії та членів їхніх сімей.

Росіянам заборона на використання засобів зв'язку не подобається: промілітарні блогери скаржаться, що військові не матимуть як спілкуватися з родинами. 

  • Російські військові можуть здатися в полон за програмою "Хочу жить", яка гарантує їм безпечне утримання в відповідних до міжнародного права умовах. Однак для того, щоб здатися, потрібен телефон або інший пристрій з виходом до Інтернету. 
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