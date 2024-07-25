Росія заборонила військовим користуватися телефонами на війні. Це може ускладнити OSINT-розвідку для України

Російський парламент заборонив окупантам використовувати інтернет-пристрої під час перебування на війні в Україні. За володіння смартфоном або іншим пристроєм, який може зберігати і передавати фото, відео або геолокаційні дані в Інтернеті, встановили відповідальність у вигляді тримання під вартою до 15 днів, пише Politico.

Також росіянам заборонили передачу даних, які можуть сприяти ідентифікації будь-яких російських військ та їх розташування. Розслідувачі відкритих джерел стурбовані тим, що нові правила можуть ускладнити ідентифікацію та документування російської діяльності на передовій.

Українська OSINT-агенція Molfar повідомила журналістам, що вже деякий час спостерігає зменшення обсягу даних, який росіяни публікують у соцмережах.

Новий закон забороняє передавати інформацію про громадян, призваних на військові збори, а також звільнених з армії та членів їхніх сімей.

Росіянам заборона на використання засобів зв'язку не подобається: промілітарні блогери скаржаться, що військові не матимуть як спілкуватися з родинами.