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Російська атака пошкодила територію садового товариства в Київській області

Також горіли лісовий і трав'яний настили. 

Російська атака пошкодила територію садового товариства в Київській області
Ілюстративне фото
Фото: t.me/AFUStratCom/6501

У трьох районах Київської області зафіксовано падіння уламків збитих російських БпЛА. Постраждалих та влучань немає, але уламки пошкодили будівлі та спричинили пожежі лісової та травʼяної підстилки. 

На території садового товариства пошкоджено три приватні будинки, господарчий магазин, гараж, будівлю адміністрації та машину. Про це голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив у Telegram.

Оперативні групи фіксують та усувають наслідків ворожої атаки.

"Вкотре звертаємося до кожного жителя області – не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях, поки небезпека не мине", – закликав він. 

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