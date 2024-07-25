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Нідерланди та Данія готові відправити Україні 14 танків Leopard-2

Орієнтовно вони мають прибути в Україну до кінця літа, проте дати не уточнили. 

Нідерланди та Данія готові відправити Україні 14 танків Leopard-2
Leopard 2, фото ілюстративне
Фото: Twitter/ Anita Anand

Нідерланди та Данія готові поставити Україні 14 відремонтованих танків Leopard-2.

Про це повідомило міністерство оборони Нідерландів.

Раніше обидві країни заявили, що купуватимуть танки у третьої сторони та передаватимуть їх до України.

Танки були повністю перероблені німецьким виробником зброї Rheinmetall, і після місяців випробувань тепер готові до доставки. 

Останні два Leopard 2 проходять перевірочні випробування, а 12 танків вже передані на відправку.

Орієнтовно вони мають прибути в Україну до кінця літа, проте дати не уточнили. 

"Україна терміново потребує більшої військової підтримки, враховуючи важкі бої на полі бою. Ці танки можуть зіграти важливу роль для захисту української армії від російських військ. Нідерланди разом із союзниками та партнерами продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Це вкрай важливо, щоб захистити Україну та стримати агресію Путіна", – повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Також у міністерстві додали, що танки мають "велику вогневу міць", забезпечують хороший захист екіпажам та є швидкісними. 

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