Байден звернувся до нації: "Люблю країну більше, ніж свій офіс"

Президент США вважає, що заслуговував на другий термін, але готовий "передати факел".

Джо Байден у зверненні до американської нації озвучив причини свого рішення вийти із виборчих перегонів.

Як передає BBC, президент США заявив, що він "шанує Овальний кабінет, де висять портрети видатних американців, а бути президентом було найбільшою честю його життя, але він любить свою країну більше, ніж офіс чи владу".

Байден переконаний, що "його досягнення як президента, лідерство у світі та бачення американського майбутнього заслуговували на другий термін". Проте він зрозумів: ніщо не може "стати на заваді порятунку нашої демократії, тож настав час передати факел і почути нові, молодші голоси".

У наступні 6 місяців глава держави обіцяє зосередитися на виконанні поставлених цілей: боротьба з ненавистю, екстремізмом та насильством, запобігання кліматичним змінам, завершення війни у Газі та повернення додому американських в'язнів з диктаторських тюрем.

Байден закликав підтримати на виборах Камалу Гарріс, бо вона "досвідчена, сильна, талановита і чудово виконує роль віцепрезидентки та лідерки країни". "Історія та влада у ваших руках", - додав господар Білого дому.