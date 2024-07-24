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Великобританія обіцяє прискорити вже обіцяну допомогу Україні

Міністр оборони Великобританії пообіцяв надати допомогу за 100 днів.

Великобританія обіцяє прискорити вже обіцяну допомогу Україні
Джон Гілі
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Великобританії Джон Гілі запевнив, що Україна вже скоро отримає раніше обіцяну допомогу.

Про це повідомляє Укрінформ.

“В інтересах кожної європейської нації, щоб Україна перемогла, а Путін зазнав поразки, тому що якщо він переможе в Україні, він не зупиниться на ній. Отже, захист європейської безпеки починається в Україні”, - зазначив Гілі.

Також він зауважив, що відвідав Україну, аби пообіцяти, що Великобританія прискорить обіцяну вже допомогу. 

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“Ми зробимо це за 100 днів”, - пообіцяв Гілі.

Йдеться, зокрема, про постачання додаткової амуніції, гвинтівок і човнів, а також певних видів сучасного обладнання, яких українці потребують на полі бою.

Джон Гілі підтвердив готовність виділити на військову допомогу Україні 3 млрд фунтів стерлінгів цього року та кожного наступного року. Також Великобританія допоможе іншим союзникам збільшити їх допомогу Україні, щоби гарантувати її перевагу у війні.

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