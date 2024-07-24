Великобританія обіцяє прискорити вже обіцяну допомогу Україні

Міністр оборони Великобританії Джон Гілі запевнив, що Україна вже скоро отримає раніше обіцяну допомогу.

Про це повідомляє Укрінформ.

“В інтересах кожної європейської нації, щоб Україна перемогла, а Путін зазнав поразки, тому що якщо він переможе в Україні, він не зупиниться на ній. Отже, захист європейської безпеки починається в Україні”, - зазначив Гілі.

Також він зауважив, що відвідав Україну, аби пообіцяти, що Великобританія прискорить обіцяну вже допомогу.

“Ми зробимо це за 100 днів”, - пообіцяв Гілі.

Йдеться, зокрема, про постачання додаткової амуніції, гвинтівок і човнів, а також певних видів сучасного обладнання, яких українці потребують на полі бою.

Джон Гілі підтвердив готовність виділити на військову допомогу Україні 3 млрд фунтів стерлінгів цього року та кожного наступного року. Також Великобританія допоможе іншим союзникам збільшити їх допомогу Україні, щоби гарантувати її перевагу у війні.