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США знищили 3 ракетні установки хуситів у Ємені

Ця зброя становила загрозу, зокрема, для торговельних суден у регіоні.

США знищили 3 ракетні установки хуситів у Ємені
Ілюстратвине фото: винищувач F-16 ВПС США
Фото: x.com/CENTCOM

США знищили 3 ракетні установки хуситів у Ємені. 

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM) у соцмережі Х.

“За останні 24 години сили Центрального командування США успішно знищили три підтримувані Іраном ракетні установки хуситів у контрольованому хуситами районі Ємену”, – йдеться у повідомленні.

За даними командування, ця зброя становила безпосередню загрозу для сил США, коаліційних сил і торговельних суден у регіоні. Удари завдали, щоб захистити свободу судноплавства та зробити міжнародні води більш безпечними.

Нагадаємо, 20 липня Ізраїль, Велика Британія і США завдали авіаційного удару по складу палива і нафтопереробному заводу в єменському порту Аль-Худейда. У ЦАХАЛ удари по Ємену назвали відповіддю на атаки на Ізраїль за останні місяці.

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