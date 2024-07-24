США знищили 3 ракетні установки хуситів у Ємені.
Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM) у соцмережі Х.
“За останні 24 години сили Центрального командування США успішно знищили три підтримувані Іраном ракетні установки хуситів у контрольованому хуситами районі Ємену”, – йдеться у повідомленні.
За даними командування, ця зброя становила безпосередню загрозу для сил США, коаліційних сил і торговельних суден у регіоні. Удари завдали, щоб захистити свободу судноплавства та зробити міжнародні води більш безпечними.
Нагадаємо, 20 липня Ізраїль, Велика Британія і США завдали авіаційного удару по складу палива і нафтопереробному заводу в єменському порту Аль-Худейда. У ЦАХАЛ удари по Ємену назвали відповіддю на атаки на Ізраїль за останні місяці.