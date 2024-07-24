Демократи завершили підготовку плану, який дозволить висунути Гарріс до з'їзду у серпні, ‒ Bloomberg

Йдеться про віртуальне поіменне голосування, що можуть провести у перший тиждень серпня.

Комісія лідерів Демократичної партії збереться сьогодні, щоб завершити зміну правил, які дозволять віцепрезидентці Камалі Гарріс стати кандидаткою на пост президента за кілька тижнів до з’їзду партії в Чикаго.

Про це пише Bloomberg.

Віртуальне поіменне голосування відбудеться в перший тиждень серпня та офіційно закріпить результат успішної 32-годинної бліц-боротьби, під час якої Харріс отримала підтримку більшості делегатів без появи жодного конкурента.

Ідея онлайн-голосування виникла у травні, щоб гарантувати, що список демократів встигне потрапити до виборчих бюлетенів у кількох штатах із достроковими термінами подання заявок, заявили партійні лідери. Комітет, відповідно до правил з'їзду, збирається в середу, щоб завершити процес. Це остання перешкода для проведення голосування.

Крайній термін в Огайо 7 серпня став причиною зміни правил, і хоча штат переніс його на 1 вересня, незрозуміло, чи старий термін все ще стосується виборів 2024 року.

У штатах Вашингтон, Каліфорнії, Вірджинії, Монтані та Оклахомі також є дедлайни протягом тижня конвенції. І хоча терміни часто не виконуються, Heritage Foundation, консервативна група, яка працює над тим, щоб вплинути на політику будь-якої майбутньої адміністрації Трампа, заявила, що розглядає юридичні варіанти, щоб оскаржити спроби замінити Байдена на Гарріс y виборчих бюлетенях.

Однак юристи демократії заявляють, що будь-який виклик списку демократів у бюлетенях буде “в кращому разі відволіканням уваги та затримкою”.

“Ми не дозволимо формальностям чи екстремістам MAGA порушити виборчий процес”, ‒ заявила Міньйон Мур, колишня політична директорка Білого дому за президента Білла Клінтона та голова з'їзду.

Віцепрезидент для Гарріс

Дострокове голосування щодо висування кандидатів, яке може відбутися вже 1 серпня, змусить Гарріс прискорити вибір кандидата на посаду віцепрезидента. Хоча партійні лідери не встановили крайнього терміну для висування кандидатури на цю посаду, закон штату Огайо вимагає від партії письмового підтвердження імен кандидатів у президенти та віцепрезиденти для включення до виборчих бюлетенів.

Віртуальне голосування стане прецедентом. Оскільки пандемія коронавірусу в 2020 році завадила партії провести очний з'їзд до Мілуокі, партія висунула Байдена через поіменне опитування штатів, яке провели у телеефірі.

“Лідери демократів заявляють, що на з'їзді у Чикаго 19 серпня вони все ще матимуть церемоніальну перекличку, і делегати голосуватимуть особисто на партійній платформі”, ‒ додає видання.