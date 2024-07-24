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В Італії двоє людей загинули і понад 10 поранені внаслідок часткового обвалення будівлі

Інцидент трапився у "кримінальному" районі, який місцева влада хоче перебудувати. 

На околиці Неаполя внаслідок часткового обвалення надземного переходу в будинку загинули двоє людей, ще 13 поранені. Інцидент трапився в Вела Селесте – найбільш густонаселеному з чотирьох кварталів, зведених у формі вітрила, які планують знести в рамках перепланування району, пише The Guardian

Загиблими є Роберто Аббруццо та Маргеріта делла Раджіоне – члени однієї родини, племінник і тітка. Серед поранених – семеро дітей, усіх їх госпіталізували. 

За даними BBC, обвал доріжки, що з'єднує дві частини будинку, стався буквально під ногами людей. Декілька членів родини вийшли подихати повітрям, а доріжка буквально розвалилася під їхніми ногами. Загалом цей будинок був напівзруйнованим. 

Уночі рятувальники евакуювали близько 800 жителів кварталу. Причини трагедії розслідує прокуратура. 

"Ми глибоко засмучені нічною трагедією", – прокоментував мер Неаполя Гаетано Манфреді.

Він запевнив, що проєкт з перебудови району не зупиниться. 

Місцеві в розмові з журналістами звинуватили в обвалі будівельні роботи: за їхніми словами, щодня унаслідок робіт їхній будинок вібрує. 

Район Скампіа в Неаполі має характерну модерністську архітектуру. Він зведений в 1960-х – під час економічного повоєнного буму. Комплекс складається із семи будівель, названих вітрилами за трикутну форму. Задум полягав у тому, аби швидко забезпечити оселями населення Неаполя, яке тоді стрімко зростало. Довкола комплексу планували облаштувати зелені зони, побудувати школи та майданчики. Але цього всього так і не з'явилося. Скампія натомість стала символом занепаду міста, перетворилася на гарячу точку організованої злочинності, проституції й торгівлі наркотиками. У 1980-х, після землетрусу, в будівлі району незаконно вселилися чимало родин, чиї будівлі були зруйновані. 

Будинок у Скампії
Фото: Tomorrow City
Будинок у Скампії

Періодично Скампія потрапляла в новинні заголовки через бандитські розбірки, зокрема вбивство боса мафії просто на дитмайданчику в 2012. 

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