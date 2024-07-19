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Італійська журналістка програла суд щодо бодішеймінгу Джорджи Мелоні

Прем'єрка отримає 5 тисяч євро, які спрямує на благодійність.

Італійська журналістка програла суд щодо бодішеймінгу Джорджи Мелоні
Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні виграла суд у Мілані щодо наклепу з боку журналістки Джулії Кортезе.

Як розповідає The Guardian, у 2021 році, ще до отримання партією Мелоні влади, представниця ЗМІ оприлюднила у мережі X (тоді Twitter) жартівливе фото, на якому порівняла політикиню із Беніто Муссоліні. 

У відповідь майбутня очільниця уряду пригрозила Кортезе судом. На що та почала ображати Мелоні за її зріст: назвала її "маленькою жінкою, яку не варто боятися, бо вона лише 1,2 метра заввишки, і її навіть не видно". Справжній зріст політикині - 1 метр та 63 сантиметри.   

Міланський суд визнав такі вислови наклепом та бодішеймінгом, за що покарав журналістку: вона зобов'язана виплатити прем'єрці 5 тисяч євро. Кортезе заявила, що судовий вирок за жарти означає, що в країні "панує дух переслідування", і що вона більше "не відчуває себе в безпеці писати про дії уряду". 

Мелоні натомість пообіцяла спрямувати отримані завдяки суду гроші на благодійність. 

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