​Зеленський обговорив із прем'єром Іспанії графіки надходження озброєння в Україну

Президент України Володимир Зеленський на полях IV саміту Європейської політичної спільноти зустрівся з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Зеленський подякував Іспанії за незмінну підтримку України та нещодавні рішення щодо передачі Україні оборонної допомоги.

"Обговорили графік надходження озброєння й подальшу оборонну підтримку, реалізацію рішень першого Глобального саміту миру та заплановані тематичні конференції за пунктами Формули миру", - написав він у Telegram.

Напередодні Іспанія оголосила про передачу Україні нового пакета військової допомоги, який включає 10 відремонтованих танків Leopard, екскаватори та протитанкові ракети.