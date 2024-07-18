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​Зеленський обговорив із прем'єром Іспанії графіки надходження озброєння в Україну

Президент України подякував за підтримку.

​Зеленський обговорив із прем'єром Іспанії графіки надходження озброєння в Україну
Володимир Зеленський і Педро Санчес
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський на полях IV саміту Європейської політичної спільноти зустрівся з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Зеленський подякував Іспанії за незмінну підтримку України та нещодавні рішення щодо передачі Україні оборонної допомоги.

"Обговорили графік надходження озброєння й подальшу оборонну підтримку, реалізацію рішень першого Глобального саміту миру та заплановані тематичні конференції за пунктами Формули миру", - написав він у Telegram. 

Напередодні Іспанія оголосила про передачу Україні нового пакета військової допомоги, який включає 10 відремонтованих танків Leopard, екскаватори та протитанкові ракети.

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