Україна підписала безпекові угоди з Чехією та Словенією

Загалом наша країна вже має 25 таких угод.

У місті Вудсток (Великобританія) президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між країнами.

Про це повідомляється на сайті Офіс президента, де опубліковано повний текст угоди.

З початку повномасштабного російського вторгнення Чехія надала Україні військову допомогу на суму близько 400 мільйонів євро й продовжуватиме підтримувати з такою ж динамікою протягом 10 років дії документа. Чехія також вивчатиме варіанти постачання додаткової військової техніки з урахуванням потреб нашої країни.

Значну частину угоди присвячено посиленій співпраці у військово-технічній сфері, передусім ідеться про боєприпаси малого та великого калібрів, можливості виробництва стрілецької зброї та легких озброєнь, а також БпЛА, засобів радіоелектронної боротьби та важкої техніки.

Чехія й надалі допомагатиме нашій державі у межах своєї ініціативи з постачання артснарядів калібрів 155 мм та 122 мм за підтримки країн-партнерів.

Особливістю співробітництва у невійськовій сфері є партнерство Чехії з Дніпром та Дніпропетровською областю для відновлення, відбудови та сталого розвитку. Чехія також має намір відкрити у Дніпрі дипломатичне представництво для посилення співпраці й допомоги.

Ще одну безпекову угодду президент Зеленський також підписав із прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом. Повний текст угоди також опубліковано на сайті Офісу президента.

Словенія вже надала Україні 13 пакетів військової допомоги (з урахуванням 2024 року) і має намір зберегти такий рівень підтримки впродовж усього десятирічного строку дії Угоди. Словенія також зобов’язується задовольняти нагальні потреби України для зміцнення безпекових можливостей.

Окремі блоки документа стосуються невійськової підтримки. Зокрема, Словенія додатково виділить 5 мільйонів євро на гуманітарну допомогу, економічне відновлення та гуманітарну програму "Зерно з України".

Крім того, в угоді йдеться про поглиблення співпраці у сферах інформаційної та кібербезпеки, боротьби з оргзлочинністю, розвідки та контррозвідки, а також гуманітарного розмінування.

В документі чітко закріплена всебічна підтримка з боку Словенії майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

Станом на зараз Україна підписала вже 25 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом, Румунією, Чехією та Словенією.