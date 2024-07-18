У Таїланді в розкішному готелі раптово померли шестеро людей. У їхній крові знайшли отруту

Правоохоронці підозрюють, що за масовим вбивством може стояти один із загиблих.

У столиці Таїланду Бангкоці шестеро людей раптово померли в розкішному готелі. У крові кожного з них виявили ціанід, пише BBC.

Лікарі, які проводили посмертну діагностику, впевнені, що саме отрута спричинила смерть. Однак вони проведуть подальші тести для визначення інтенсивності отруєння та виключення інших токсинів.

Судово-медична експертиза знайшла сліди ціаніду на чайних чашках, якими користувалися жертви.

Всі загиблі мають в'єтнамське походження, двоє були з подвійним американським громадянством. Вони заселилася в готель на вихідних окремо і проживали в п'яти номерах на двох різних поверхах. Вони мали виїхати в понеділок, але не зробили цього. Того дня всі вони зібралися в номері на п'ятому поверсі, замовили туди їжу та чай. Їжа залишилася нескуштованою.

За словами заступника начальника поліції, офіціант запропонував приготувати чай для гостей, але одна з гостей відмовилася. Офіціант згадав, що вона "дуже мало говорила і була помітно в стані стресу". Після чаювання всі розійшлися по своїх кімнатах.

Поліція має підозру, що за отруєнням може стояти один із загиблих, який мав величезний борг.

Померлих знайшли економки в готелі Grand Hyatt Erawan пізно у вівторок. Ознак втручання в їхні номери немає.

Звістка про смерть іноземців швидко поширилася світовими медіа, а прем'єр-міністр Таїланду Сретта Тавісін розпорядився провести термінове розслідування справи. Він наголосив, що загибель стала результатом "приватної справи".