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Винищувачі F-16 від Нідерландів надійдуть "найближчим часом", заявив міністр оборони країни

Рубен Брекельманс також відзначив, що українські пілоти дуже швидко навчаються.

Винищувачі F-16 від Нідерландів надійдуть "найближчим часом", заявив міністр оборони країни
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс
Фото: rfa.org

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що винищувачі F-16 надійдуть в Україну найближчим часом, передає "Укрінформ".

Точну дату не називають із міркувань безпеки.

“Я можу сказати, що F-16 надійдуть найближчим часом, і що ми наполегливо працюємо, щоб це сталося якнайшвидше. Але я не ділитимуся жодними подробицями. Причина не в тому, що я не хочу інформувати громадськість, бо я хотів би інформувати всіх, наскільки це можливо. Але ми знаємо, що F-16 також є мішенню для Росії, і якщо ми поділимося деталями, точною датою та часом, то це буде дуже цінна інформація для російського режиму", - сказав Брекельманс.

Міністр відзначив українських пілотів, які, за його словами, дуже швидко навчаються і роблять дивовижну роботу.

"Я можу сказати, що те що зараз роблять українські пілоти, це справді дивовижно. Зазвичай нідерландським пілотам потрібно багато років, іноді навіть більше п’яти років, щоб вивчити F-16, щоб вивчити систему, яка є досить складною. Українські пілоти зараз роблять це за рік-півтора. Тож це дійсно щось визначне" - додав Брекельманс.

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