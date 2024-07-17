МЗС Ірану зробило заяву через замах на Трампа (оновлено)

Іран категорично спростував інформацію в американських ЗМІ про причетність Тегерана до змови з метою вбивства колишнього президента США Дональда Трампа, пише Німецька хвиля.

Американські мовники CNN і NBC повідомили у вівторок, що Секретна служба США нещодавно посилила безпеку навколо Трампа після отримання розвідувальних даних про те, що нинішній кандидат у президенти від Республіканської партії є мішенню потенційної іранської змови.

Однак CNN написав, що слідство переконане ‒ ліквідований стрілець Томас Меттью Крукс не пов'язаний з Іраном, а сам інцидент не був реалізацією намірів Ісламської республіки. Загалом нині немає доказів, що 20-річний чоловік діяв на чиєсь замовлення чи за чиєюсь вказівкою.

Попри це речник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані наголосив, що Іран “рішуче відкидає будь-яку причетність до недавнього збройного нападу на Трампа”.

Речник посла Ірану в ООН назвав звинувачення в попередніх змовах з метою вбивства колишнього президента “необґрунтованими та зловмисними”.

Вбивство Касема Сулеймані

Тегеран пообіцяв помститися за вбивство в 2020 році командира Революційної гвардії Касема Сулеймані під час удару американського безпілотника біля аеропорту Багдада в сусідньому Іраку. Іран покладає відповідальність на це на Трампа, який на той час був президентом США та головнокомандувачом Збройних сил Сполучених Штатів.

Речник міністерства закордонних справ Канані заявив, що Іран як і раніше “сповнений рішучості розпочати судовий процес проти Трампа за його безпосередню участь у вбивстві генерала Сулеймані”.

Замах на Трампа