Причину розливу і його серйозність з'ясовують.

В іспанській Валенсії закрили три пляжі через розлив нафти або палива на двокілометрову лінію піску, пише Reuters.

“Червоний прапор підняли на пляжі Салер, Арбре-дель-Гос і Гаррофера через розлив”, ‒ заявили у мерії.

Влада третього за величиною міста Іспанії направила безпілотник і гелікоптер, щоб з’ясувати причину розливу та оцінити його серйозність.

Спеціальні бригади очищують пляжі, розташовані на південь від міста на вузькій смузі землі між Середземним морем і водно-болотним угіддям “L'Albufera”, яке охороняється. Попередньо, масштаб розливу обмежений цією територією.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG