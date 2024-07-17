Колишні суперники Трампа підтримали його на з’їзді, демонструючи “організовану єдність”

Публічна демонстрація лояльності до людини, яку вони колись висміювали, необхідна, щоб забезпечити своє майбутнє в партії, яка “міцно перебуває в руках Трампа”, пише Bloomberg.

Колишні суперники республіканця, кандидата у президенти США Дональда Трампа вчора на Національному з’їзді партії у Міліуокі вихваляли його, демонструючи “організовану єдність”, пише Bloomberg.

Експосолка США в ООН та губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі якось назвала Дональда Трампа “повністю неврівноваженим”. Раніше губернатор Флориди Рон ДеСантіс казав, що колишній президент прийме “найнікчемніших республіканців”, якщо вони “поцілують його перстень”.

Вчора ж вони заявили, що Трамп ‒ найкращий кандидат для наступного президентства.

Видання зазначає, що така публічна демонстрація лояльності до людини, яку вони колись висміювали, необхідна, щоб забезпечити своє майбутнє в партії, яка “міцно перебуває в руках Трампа”.

“Вечір дав шанс Трампу розширити свою прихильність до себе за межі своїх найвідданіших прихильників у спробі перемогти президента Джо Байдена. Але поява його суперників, зокрема опонентів 2016 року Марко Рубіо та Теда Круза ‒ безпомилкова ознака повного контролю Трампа над партією”, ‒ йдеться у матеріалі.

В останні місяці колишній президент посилив свою владу, призначивши свою невістку співголовою Національного комітету Республіканської партії та допомагаючи розробити платформу партії.

Bloomberg додає, що що розмови про єдність після спроби вбивства Трампа стосувалися Республіканської партії, а не нації загалом.

Так, Гейлі зазначила, що Трамп запросив її виступити під час з’їзду “заради єдності”. “Заради нашої нації ми повинні підтримати Трампа. Ми погоджуємося набагато частіше, ніж сперечаємося. Ми погоджуємося, що Америка повинна і далі бути сильною”, ‒ заявила вона.

Гейлі, зокрема, закликала республіканців схилити більше людей на свій бік, кажучи, що “ми набагато кращі, коли нас більше”.

Фото: EPA/UPG Експосолка США в ООН та губернаторка Південної Кароліни, республіканка Ніккі Гейлі

Республіканка також заявила, що “президент Росії Володимир Путін не нападав на Україну під наглядом колишнього президента, тому що Трамп був жорстким”. Під час праймеріз Гейлі розійшлася з Трампом у поглядах щодо України, підтримуючи продовження надання Києву американської допомоги.

Додамо, інші спікери звинуватили Байдена в тому, що він дозволив, аби “країна стала переповненою нелегальними іммігрантами та фентанілом”.