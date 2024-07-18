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Китай вийшов з перемовин зі США щодо контролю за зброєю

Пекін висловив протест щодо американської підтримки Тайваню.

Китай вийшов з перемовин зі США щодо контролю за зброєю
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Китаю заявило про припинення участі у переговорах зі Сполученими Штатами про регулювання обігу зброї та непоширення ядерного озброєння. 

Як зазначає The Guardian, цей крок у Пекіні пояснили підтримкою Тайваню з боку США. Вашингтон продовжує надавати острову, який Китай вважає своює територією, засоби для стримування ймовірної агресії з боку комуністичного режиму.

Відповідальність за зрив перемовин у китайському МЗС повністю поклали на США, а також заявили, що Америка "повинна поважати ключові інтереси Китаю і створювати необхідні умови для діалогу".

Натомість у Державному департаменті звинувачують Пекін у "виконанні російських вказівок" та "взятті в заручники розмов про регулювання зброї для тиску щодо інших конфліктів у двосторонніх відносинах". Китай, на думку відомства, "обрав шлях збільшення стратегічних ризиків та ймовірності початку дороговартісної гонки озброєнь".

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