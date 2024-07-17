Майже дві третини демократів хочуть, щоб Байден покинув президентські перегони, — AP

Лише близько 3 з 10 демократів, як показало опитування, абсолютно або дуже впевнені у тому, що президент Байден зможе еективно виконувати обов'язки президента.

Президент США Джо Байден на саміті G7 у Борго-Егнація, Італія, 13 червня 2024 року.

Нове опитування показало, що майже дві третини демократів вважають, що президент Джо Байден повинен покинути президентські перегони і дозволити своїй партії висунути іншого кандидата.

Про це пише AP з посиланням на опитування Центру досліджень суспільних відносин.

Згідно з новим опитуванням, майже дві третини демократів вважають, що президент Джо Байден повинен відмовитися від президентських перегонів і дозволити своїй партії висунути іншого кандидата, що різко підриває його заяву після дебатів про те, що "пересічні демократи" все ще з ним, навіть якщо деякі "великі імена" відвертаються від нього.

Нове опитуванняпоказало, що лише близько 3 з 10 демократів абсолютно або дуже впевнені, що президент досі має розумові здібності, необхідні для ефективної роботи на посаді президента, що дещо менше, ніж 40% в опитуванні AP-NORC в лютому.

Отримані дані підкреслюють проблеми, з якими стикається 81-річний президент, намагаючись заглушити заклики всередині своєї партії вийти з перегонів і намагаючись переконати демократів, що він найкращий кандидат, щоб перемогти Дональда Трампа.

Видання зауважило, більша частина опитування проводилась переважно до суботнього замаху на Трампа на передвиборчому мітингу в Пенсильванії.

Невідомо, чи вплинула стрілянина на погляди людей на Байдена, але невелика кількість опитувань, завершених після стрілянини, не дала жодних ранніх ознак того, що його перспективи покращилися.