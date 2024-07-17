Майже дві третини демократів хочуть, щоб Байден покинув президентські перегони, — AP

Нове опитування показало, що майже дві третини демократів вважають, що президент Джо Байден повинен покинути президентські перегони і дозволити своїй партії висунути іншого кандидата.
Про це пише AP з посиланням на опитування Центру досліджень суспільних відносин.
Згідно з новим опитуванням, майже дві третини демократів вважають, що президент Джо Байден повинен відмовитися від президентських перегонів і дозволити своїй партії висунути іншого кандидата, що різко підриває його заяву після дебатів про те, що "пересічні демократи" все ще з ним, навіть якщо деякі "великі імена" відвертаються від нього.
Нове опитуванняпоказало, що лише близько 3 з 10 демократів абсолютно або дуже впевнені, що президент досі має розумові здібності, необхідні для ефективної роботи на посаді президента, що дещо менше, ніж 40% в опитуванні AP-NORC в лютому.
Отримані дані підкреслюють проблеми, з якими стикається 81-річний президент, намагаючись заглушити заклики всередині своєї партії вийти з перегонів і намагаючись переконати демократів, що він найкращий кандидат, щоб перемогти Дональда Трампа.
Видання зауважило, більша частина опитування проводилась переважно до суботнього замаху на Трампа на передвиборчому мітингу в Пенсильванії.
Невідомо, чи вплинула стрілянина на погляди людей на Байдена, але невелика кількість опитувань, завершених після стрілянини, не дала жодних ранніх ознак того, що його перспективи покращилися.
- Президент США Джо Байден заявив, що він “на коні” і готовий провести ще одні дебати з республіканцем Дональдом Трампом.
- Перші дебати між Джо Байденом і Дональдом Трампом відбулися в ніч проти 28 червня. Вони вважаються провальними для чинного президента.
- Минулого тижня донори демократичної партії США, громадські лідери та керівники деяких бізнесів надіслали листа президенту США Джо Байдену, в якому закликали його припинити участь у виборах. Лист має вже 168 підписантів.
- Тоді президент провів приватну розмову зі своїм Національним фінансовим комітетом, до якого входять сотні провідних донорів і постачальників демократів, і заявив, що не збирається знімати свою кандидатуру.
- Водночас газета The New York Times написала, що великі донори Демократичної партії США вирішили заморозити майже 90 мільйонів доларів пожертв на виборчу кампанію Байдена.
- Днями Трамп офіційно став кандидатом у президенти США від республіканців на виборах у листопаді.