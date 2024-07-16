Президент США Джо Байден заявив, що він “на коні” і готовий провести ще одні дебати з республіканцем Дональдом Трампом.
Про це він заявив в інтерв’ю NBC News.
Журналіст запитався президента, чи він готовий взяти участь у дебатах, але не 10 вересня, як заплановано, а вже протягом наступних кількох тижнів.
“Я буду дебатувати з ним, коли ми домовилися про дебати. І я погодився дебатувати з ним у вересні”, ‒ відповів Байден.
На запитання, чи Байден готовий “знову сісти на коня”, американський лідер зазначив: “Я на коні. Де ви були? Я взяв участь у 22 великих заходах, зустрівся з тисячами людей, величезними натовпами. Багато чого відбувається. Я на коні. Я виходжу і демонструю американському народу, що я керую всіма своїми здібностями і мені не потрібні нотатки”.
- Перші дебати між Джо Байденом і Дональдом Трампом відбулися в ніч проти 28 червня. Вони вважаються провальними для чинного президента.
- Минулого тижня донори демократичної партії США, громадські лідери та керівники деяких бізнесів надіслали листа президенту США Джо Байдену, в якому закликали його припинити участь у виборах. Лист має вже 168 підписантів.
- Тоді президент провів приватну розмову зі своїм Національним фінансовим комітетом, до якого входять сотні провідних донорів і постачальників демократів, і заявив, що не збирається знімати свою кандидатуру.
- Водночас газета The New York Times написала, що великі донори Демократичної партії США вирішили заморозити майже 90 мільйонів доларів пожертв на виборчу кампанію Байдена.
- Вчора Трамп офіційно став кандидатом у президенти США від республіканців на виборах у листопаді.