“Я на коні. Я взяв участь у 22 великих заходах, зустрівся з тисячами людей, величезними натовпами", каже американський лідер.

Президент США Джо Байден заявив, що він “на коні” і готовий провести ще одні дебати з республіканцем Дональдом Трампом.

Про це він заявив в інтерв’ю NBC News.

Журналіст запитався президента, чи він готовий взяти участь у дебатах, але не 10 вересня, як заплановано, а вже протягом наступних кількох тижнів.

“Я буду дебатувати з ним, коли ми домовилися про дебати. І я погодився дебатувати з ним у вересні”, ‒ відповів Байден.

На запитання, чи Байден готовий “знову сісти на коня”, американський лідер зазначив: “Я на коні. Де ви були? Я взяв участь у 22 великих заходах, зустрівся з тисячами людей, величезними натовпами. Багато чого відбувається. Я на коні. Я виходжу і демонструю американському народу, що я керую всіма своїми здібностями і мені не потрібні нотатки”.