Головне за ніч та ранок вівторка, 16 липня: 119 боєзіткнень, "шахеди" на Київщині, вибухи в Маріуполі

Цієї ночі в Київській області працювали сили протиповітряної оборони. Військові виявили рух ворожого безпілотника.

Повідомлення про роботу ППО Київська обласна військова адміністрація опублікувала о 3:00. "У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", – йшлося у повідомленні.

Відбій тривоги для області оголосили близько 4:20.

Повітряні сили вночі повідомляли про рух російських безпілотників по Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях, була загроза і для Києва. Загроза безпілотників була актуальна і вранці – фіксувався їх рух у бік Канева.

Згодом стало відомо, що в Київській області є пошкодження внаслідок нічної атаки ворога. Падіння уламків ударних БпЛА зафіксовані в двох районах.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що за добу відбулося 119 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку за добу відбулося 18 бойових зіткнень. Бої точилися біля Вовчанська і Глибокого, окупанти активно задіювали авіацію.

На Покровському напрямку захисники відбили 31 штурмову дію окупантів у районі населених пунктів Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес та Яснобродівка Донецької області.

На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Парасковіївки та Карлівки, де окупанти 17 разів намагалися захопити укріплення.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1110 російських солдатів, 13 ворожих танків та 36 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 16.07.24 орієнтовно склали близько 561400.

Про інші втрати ворога – в новині.

Під завалами багатоповерхівки в Мирнограді, яку обстріляли росіяни, знайшли тіла двох людей, повідомив "Суспільне Донбас" в.о. начальника міської військової адміністрації Юрій Третяк. Їх шукали два дні.

Загиблі – подружжя. Це жінка 67 років та чоловік 69 років.

"О 03:30 з-під завалів вилучені тіла загиблих жінки і чоловіка. Аварійно-рятувальні роботи з пошуку загиблих завершено", – повідомив керівник МВА.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук на своїй сторінці у Facebook повідомив про втечу останнього сторожового корабля Чорноморського флоту Росії з окупованого Криму. Військовослужбовець порадив підписникам "запам'ятати цей день".

У коментарі Reuters речник пояснив, що, з високою ймовірністю, йдеться про перебазування судна до іншого порту з метою уникнути знищення українськими Силами оборони. "Без причини росіяни не надсилають кораблі у відкрите море", – додав Плетенчук.

Раніше про перебазування практично усіх бойових кораблів Чорноморського флоту до інших портів із Криму західній пресі розповідав командувач ВМС віцеадмірал Олексій Неїжпапа. За його даними, українським військам упродовж повномасштабної війни вдалося знищити або пошкодити 27 ворожих суден.

Незадовго до опівночі у понеділок військові об'єкти росіян в окупованому Маріуполі зазнали повітряної атаки. Пролунало понад 5 вибухів, у декількох районах міста після цього вимкнулося світло.

За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram, засоби ураження спочатку викрили місце розташування, а потім, ймовірно, пошкодили чи знищили ворожі системи протиповітряної оборони.

"Прильоти" зафіксовано у напрямку Мангуша між "Невським" житловим масивом та Агробазою, а також у кількох населених пунктах Маріупольського району.

Кандидат у президенти від Республіканської партії США Дональд Трамп запропонував у віцепрезиденти сенатора від Огайо Джей Ді Венса, який має відверто антиукраїнську позицію. Це рішення викликало в союзників ще більше стурбованості відносно припинення допомоги Україні, пише Politico.

39-річний сенатор є одним із найбільших ізоляціоністів у Республіканській партії. Він категорично проти додаткової допомоги Україні та раніше критикував "надмірну залежність" Європи від США в питанні військових інвестицій.

Один із європейський посадовців на умовах анонімності сказав журналістам, що висування Венса стало "катастрофою" для України та Євросоюзу, який її підтримує. Венс мав центральну роль у спробі знищити пакет допомоги Україні в Сенаті, а коли ця спроба провалилася, він сказав: "Ми могли зробити чітко зрозумілим для Європи та решти світу, що Америка не може виписувати безлімітні чеки нескінченно".

Спілкуючись із журналістами під час Мюнхенської безпекової конференції взимку, Венс аргументував необхідність згортання допомоги українцям тим, що американські виробничі потужності не здатні "нескінченно підтримувати наземну війну" в Європі. Він також пропустив зустріч сенаторів із президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, аргументуючи це тим, що "не почує нічого нового".

Докладніше – в новині.

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