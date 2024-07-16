За свою пригодницьку мандрівку із супроводом, кожен із порушників віддав переправникам по 8 тисяч доларів США.

Двох запоріжців, закарпатця та прикарпатця затримали за 100 метрів до кордону із Угорщиною прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону.

Про це повідомили у ДПСУ.

"У ході реалізації оперативної інформації, наряд помітив групу осіб. Невідомі прямували в бік Тиси, руслом якої проходить кордон з Угорщиною", – зазначили у Держприкордонслужбі.

Зрозумівши, що їх викрито, спритники спробували втекти. Військовослужбовці здійснили попереджувальний постріл, що змусило правопорушників виконати законні вимоги прикордонного наряду та зупинитися.

У ході подальших пошукових заходів, окрім чотирьох чоловіків, які планували порушити кордон, було виявлено двох неповнолітніх місцевих жителів 13 та 14 років, які здійснювали їх супровід.

За свою пригодницьку мандрівку із супроводом, кожен із порушників віддав переправникам по 8 тисяч доларів США.Для з’ясування обставин та складання протоколів про вчинені адміністративні правопорушення, передбачені ст. 185.10 та 204-1 ККпАП чоловіків доставили до прикордонного підрозділу.

Наразі співробітники оперативно-розшукового підрозділу Мукачівського загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі.

У Закарпатській області прикордонники Мукачівського загону викрили 41-річного місцевого мешканця, який намагався перевезти через кордон двох нелегалів і 20 000 пачок сигарет.