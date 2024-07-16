Знайшли тіла двох убитих російським ударом по Мирнограду цивільних

Під завалами багатоповерхівки в Мирнограді, яку обстріляли росіяни, знайшли тіла двох людей, повідомив "Суспільне Донбас" в.о. начальника міської військової адміністрації Юрій Третяк. Їх шукали два дні.

Загиблі – подружжя. Це жінка 67 років та чоловік 69 років.

"О 03:30 з-під завалів вилучені тіла загиблих жінки і чоловіка. Аварійно-рятувальні роботи з пошуку загиблих завершено", – повідомив керівник МВА.