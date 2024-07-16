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Знайшли тіла двох убитих російським ударом по Мирнограду цивільних

Загиблі – подружжя.

Знайшли тіла двох убитих російським ударом по Мирнограду цивільних
Обстріл Донецької області 14 липня
Фото: Вадим Філашкін у Telegram

Під завалами багатоповерхівки в Мирнограді, яку обстріляли росіяни, знайшли тіла двох людей, повідомив "Суспільне Донбас" в.о. начальника міської військової адміністрації Юрій Третяк. Їх шукали два дні.

Загиблі – подружжя. Це жінка 67 років та чоловік 69 років. 

"О 03:30 з-під завалів вилучені тіла загиблих жінки і чоловіка. Аварійно-рятувальні роботи з пошуку загиблих завершено", – повідомив керівник МВА. 

  • Удару по житловому будинку в Мирнограді Донецької області росіяни завдали 14 липня. Окрім будинка, було влучання в адмінбудівлю. Також постраждав дитсадок.
  • Унаслідок удару загинули троє, ще семеро людей отримали поранення. 
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