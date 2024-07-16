ВМС: Останній сторожовий корабель росіян залишив Крим

Спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук на своїй сторінці у Facebook повідомив про втечу останнього сторожового корабля Чорноморського флоту РФ з окупованого Криму. Військовослужбовець порадив підписникам "запам'ятати цей день".

У коментарі Reuters речник пояснив, що, з високою ймовірністю, йдеться про перебазування судна до іншого порту з метою уникнути знищення українськими Силами оборони. "Без причини росіяни не надсилають кораблі у відкрите море", - додав Плетенчук.

Раніше про перебазування практично усіх бойових кораблів Чорноморського флоту до інших портів із Криму західній пресі розповідав командувач ВМС віцеадмірал Олексій Неїжпапа. За його даними, українським військам упродовж повномасштабної війни вдалося знищити або пошкодити 27 ворожих суден.