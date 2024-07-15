Генштаб ЗСУ: за добу на фронті зафіксували 110 боєзіткнень

Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Харківському, Курахівському і Торецькому.

Станом на 22.00 15 липня на фронті відбулися 110 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Найгарячішою була ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Харківському, Курахівському і Торецькому.

Протягом доби росіяни завдали по території України 63 авіаційні удари (задіяли, зокрема, 102 КАБи), використали для ураження 373 дрони-камікадзе. Здійснили 3101 обстріл по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку агресор 16 разів атакував неподалік Глибокого та Вовчанська. Три бойових зіткнення біля Вовчанська тривають. За попередніми підрахунками, на даний час, ворог втратив за сьогодні 88 осіб вбитими та пораненими, також наші воїни зуміли знищити три артилерійські системи, 22 БпЛА, дві одиниці спеціальної техніки і пошкодити бойову броньовану машину, чотири артилерійські системи, три одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

На Куп’янському загарбники протягом дня чотири рази намагалися просунутися до наших позицій неподалік Стельмахівки та Петропавлівки. Дві атаки успішно відбили Сили оборони. Бої продовжуються.

На Лиманському ворог атакував п’ять разів в районах Невського та Тернів. Ще точаться три боєзіткнення, всі інші - наші воїни зупинили. Втрати російських окупантів уточнюються.

На Сіверському противник шість разів впродовж дня намагався прорвати нашу оборону в районах Білогорівки, Роздолівки, Верхньокам’янського та Спірного. Один бій ще триває. Ситуація контрольована.

На Краматорському зафіксовано шість бойових зіткнень. П’ять атак окупантів в районах Григорівки та Часового Яру успіху не мали. Триває бій біля Часового Яру. Загарбники зазнають втрат.

На Торецькому наші війська відбивали 12 атак противника поблизу Північного та Нью-Йорка. Сім атак зазнали невдачі, решта - ще тривають.

Найбільшу активність ворог проявив сьогодні на Покровському напрямку. Окупанти 31 раз намагалися вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Яснобродівка. Наразі 23 атаки ворога відбили, вісім боєзіткнень тривають. Наші оборонці вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника вглиб української території. Агресор зазнає значних втрат. За попередньою інформацією, сьогодні наші воїни знешкодили на напрямку 344 окупанта, 127 з них - безповоротно. Знищено чотири бойових броньованих машини, чотири артилерійські системи, танк та три автомобіля. Ще вісім гармат, шість бойових броньованих машин та один танк окупантів значно пошкоджено.

На Курахівському ворог 14 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявив у районі Красногорівки та Парасковіївки. Дві атаки біля Парасковіївки досі тривають.

На Времівському наші війська відбивали сім атак противника поблизу Водяного, Костянтинівки та Макарівки, два боєзіткнення продовжуються.

Тричі окупанти безуспішно штурмували наші позиції на Оріхівському напрямку, в районі Малої Токмачки та Новоандріївки.

На Придніпровському противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Три штурми ворожої піхоти відбили.