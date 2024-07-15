Литовська енергокомпанія передає Україні обладнання зі своєї ТЕЦ

Ця теплоелектростанція перестала працювати у 2015 році, бо витрати на експлуатацію були надто високі.

Україна отримає від литовської енергокомпанії Ignitis Gamyba обладнання зі своєї ТЕЦ, йдеться на сайті компанії.

Вільнюська ТЕЦ-3 не працює з 2015 року, оскільки витрати на експлуатацію були надто високі, а ще з'ясувалося, що встановлено, що блоки не мали суттєвого впливу на стабільність електросистеми.

Офіційну передачу обладнання Вільнюської ТЕЦ-3 запланували на 15 липня, угоду про гуманітарну допомогу уклали Ignitis Gamyba і Хмельницькобленерго.

Литовська сторона запевнила, що хоча електростанцію і закрили дев'ять років тому, але вдалося зберегти її обладнання і його повну працездатність.

Компанія зазначила, що ТЕЦ загальною тепловою та електричною потужністю близько 1000 МВт пропрацювала понад 30 років та забезпечувала теплом близько половини Вільнюса.

До пакету гуманітарної допомоги увійшло понад 300 одиниць найважливішого обладнання ТЕЦ-3. Подробиці не розкривають.