​Померла зірка серіалів "Беверлі Хіллз" і "Всі жінки - відьми" Шеннен Догерті
​Померла зірка серіалів "Беверлі Хіллз" і "Всі жінки - відьми" Шеннен Догерті
Зеленський прокоментував замах на Трампа
Зеленський прокоментував замах на Трампа
Олексій Чернишов: «Транзит має працювати, але без Газпрому»
Олексій Чернишов: «Транзит має працювати, але без Газпрому»
​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Сирський відправив начальника ВСП з'ясовувати обставини втрат у 59-ій бригаді
Сирський відправив начальника ВСП з'ясовувати обставини втрат у 59-ій бригаді
Міноборони роз'яснило процедуру оновлення військово-облікових даних і питання штрафів
Міноборони роз'яснило процедуру оновлення військово-облікових даних і питання штрафів
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
ГоловнаСвіт

Трамп озвучить у понеділок ім'я свого кандидата у віцепрезиденти США

Національний з'їзд Республіканської партії США триватиме упродовж 15-18 липня.

Трамп озвучить у понеділок ім'я свого кандидата у віцепрезиденти США
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що у понеділок оголосить ім'я свого кандидата у віцепрезиденти, передає "Європейська правда" з посиланням на Fox News.

Трамп у телефонній розмові "підтвердив, що обере віцепрезидента сьогодні".

Як відомо, Національний з'їзд Республіканської партії США починається 15 липня і триватиме до 18 липня у Мілуокі (штат Вісконсин).

За підсумками з'їзду Трампа мають офіційно висунути як кандидата на цьогорічні президентські вибори.

Основними претендентами на посаду віцепрезидента вважають сенаторів-республіканці від штатів Огайо і Флориди Джея Ді Венса і Марка Рубіо, а також губернатора Північної Дакоти Дага Бергама.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies