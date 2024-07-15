Трамп озвучить у понеділок ім'я свого кандидата у віцепрезиденти США

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що у понеділок оголосить ім'я свого кандидата у віцепрезиденти, передає "Європейська правда" з посиланням на Fox News.

Трамп у телефонній розмові "підтвердив, що обере віцепрезидента сьогодні".

Як відомо, Національний з'їзд Республіканської партії США починається 15 липня і триватиме до 18 липня у Мілуокі (штат Вісконсин).

За підсумками з'їзду Трампа мають офіційно висунути як кандидата на цьогорічні президентські вибори.

Основними претендентами на посаду віцепрезидента вважають сенаторів-республіканці від штатів Огайо і Флориди Джея Ді Венса і Марка Рубіо, а також губернатора Північної Дакоти Дага Бергама.