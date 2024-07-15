Міністерка закордонних справ Німеччини Бербок поїхала до Західної Африки на тлі насильства в Сахелі

У порядку денному політика ‒ зупинки в Сенегалі та Кот-д'Івуарі.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідає з дводенним візитом Західну Африку на тлі ризику поширення нестабільності у регіоні Сахель на інші території.

Про це повідомляє Німецька хвиля.

“Якщо в інших країнах Західної Африки поширеться нестабільність, це матиме драматичні наслідки не тільки для місцевого населення, але й безпосередньо вплине на нашу безпеку в Європі”, ‒ сказала Бербок.

У порядку денному політика ‒ зупинки в Сенегалі та Кот-д'Івуарі. Ці дві країни є одними з останніх демократій Західної Африки на тлі державних переворотів і спалахів насильства, унаслідок яких багато країн у цьому регіоні відвернулися від Заходу і натомість шукали підтримки в Росії та Китаю.

“Народ Сенегалу та Кот-д'Івуару, а також інших країн, що межують із Сахелем, живуть під постійною загрозою того, що терор і насильство з боку сусідніх країн також проникнуть у їхні суспільства”, ‒ сказав Бербок.

Перша дипломатка Німеччини збирається зустрітися зі своїм сенегальським колегою Ясіном Фоллом, а також із новообраним президентом Сенегалу Бассіру Діомаєм Файє. Міграція та відновлювана енергетика мають бути на першому місці порядку денного.

За словами Бербок, Німеччина “зосереджуватиметься на пропозиціях, які принесуть користь людям з обох сторін сьогодні, і разом вирішуватимуть виклики майбутнього”.

З 2020 року в Малі, Чаді, Гвінеї, Буркіна-Фасо, Нігері та Габоні тривають військові повстання. Тим часом у сусідньому Судані, зокрема, релігійне насильство призвело до посилення гуманітарних криз і близько 15 000 смертей.

Ініціатива ЄС Global Gateway планує інвестувати протягом наступних кількох років до 300 мільярдів євро в інфраструктуру країн, що розвиваються.

Сенегал також став основним транзитним пунктом для біженців, які тікають від насильства в Сахелі і шукають шлях до Європи. У 2023 році кількість прибулих із Сенегалу перевищила кількість прибулих із набагато ближчого Марокко.

Минулого тижня військові правителі Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру провели спільний саміт. Зустріч відбулася напередодні саміту Економічної спільноти західноафриканських держав (ECOWAS) у Нігерії. Три хунти покинули блок у січні, звинувативши його в маніпулюванні. Вони також відійшли від західних союзників, віддаючи перевагу партнерству з Росією та Іраном.

Переговори стали першою зустріччю Альянсу держав Сахелю (AES), який був створений у вересні.