Німецька оборонна компанія, яка співпрацює і з Україною, відкриває філію в Естонії

Helsing, одна з найбільших оборонних компаній Європи, що розробляє програмне забезпечення та інтегрує штучний інтелект в оборонні технології, планує інвестувати в оборонну промисловість країн Балтії та відкриває свою філію в Естонії.

Про це пише естонський мовник ERR.

Компанія, яка вже працює в кількох інших країнах Європи, включно з Україною, вирішила створити новий підрозділ в Естонії. Helsing планує інвестувати 70 мільйонів євро в розвиток оборони країн Балтії протягом наступних кількох років.

Гундберт Шерф, співголова компанії, сказав, що хоча їхнє програмне забезпечення вже використовується в Україні, їх метою є також посилення стримування.

"Естонія є не тільки ключовою країною на Східному фронті, а й країною, яка відіграє провідну роль у розвитку технологій. Для нас це було цілком природним висновком приїхати в Естонію", – пояснив він.

Вже провели відповідні консультації із урядом на міноборони країни.

Шерф зазначив, що штучний інтелект найбільше може допомогти з безпілотниками та артилерією.

"Те, що Росія зробила досить успішно за останній рік, – це радіоелектронна війна. Вони втручаються в зв’язок, і тому дуже важко використовувати дрони, щоб знайти щось на полі бою. Наше програмне забезпечення можна встановити на безпілотник, і дрон може здійснювати пошук сам...Це робить безпілотники більш стійкими до радіоелектронної боротьби, безпілотники можна досить успішно керувати, а також підключати до артилерії", – зазначив співголова компанії.