Німецька оборонна компанія, яка співпрацює і з Україною, відкриває філію в Естонії

Helsing, одна з найбільших оборонних компаній Європи, що розробляє програмне забезпечення та інтегрує штучний інтелект в оборонні технології, планує інвестувати в оборонну промисловість країн Балтії та відкриває свою філію в Естонії.
Про це пише естонський мовник ERR.
Компанія, яка вже працює в кількох інших країнах Європи, включно з Україною, вирішила створити новий підрозділ в Естонії. Helsing планує інвестувати 70 мільйонів євро в розвиток оборони країн Балтії протягом наступних кількох років.
Гундберт Шерф, співголова компанії, сказав, що хоча їхнє програмне забезпечення вже використовується в Україні, їх метою є також посилення стримування.
"Естонія є не тільки ключовою країною на Східному фронті, а й країною, яка відіграє провідну роль у розвитку технологій. Для нас це було цілком природним висновком приїхати в Естонію", – пояснив він.
Вже провели відповідні консультації із урядом на міноборони країни.
Шерф зазначив, що штучний інтелект найбільше може допомогти з безпілотниками та артилерією.
"Те, що Росія зробила досить успішно за останній рік, – це радіоелектронна війна. Вони втручаються в зв’язок, і тому дуже важко використовувати дрони, щоб знайти щось на полі бою. Наше програмне забезпечення можна встановити на безпілотник, і дрон може здійснювати пошук сам...Це робить безпілотники більш стійкими до радіоелектронної боротьби, безпілотники можна досить успішно керувати, а також підключати до артилерії", – зазначив співголова компанії.
- Німецька компанія оборонної промисловості Helsing, заснована три з половиною роки тому, швидко виросла в одну з найбільших промислових компаній Європи, її вартість наразі оцінюється в понад п'ять мільярдів євро.
- Вона є партнером з Rheinmetall з 2022 року, а ще співпрацює з Федеральним міністерством оборони Німеччини. В Україні компанія працює з 2022 року.
- У лютому цього року Мінстратегпром України та Helsing підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері безпеки й оборони. Він передбачає, зокрема, використання штучного інтелекту німецького виробництва в українських дронах.