Президент Євроради нагадав Орбану, що його ніхто не вповноважував представляти ЄС на міжнародній арені

Шарль Мішель відповів на лист угорського прем'єра, в якому той розповідав про свою "мирну місію".

Євросоюз не відступив від позиції підтримки України і допомагатиме їй стільки, скільки буде потрібно, написав у листі від 16 липня до угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана голова Євроради Шарль Мішель. Це – відповідь на лист Орбана від 12 липня, в якому той розповів про результати свого "турне" з України до Росії, Китаю та США, пише Радіо Свобода, яка отримала доступ до документа.

Мішель підкреслив, що ротаційне головування в Раді ЄС (яке в липні перейшло до Угорщини) не відіграє ролі в представництві Євросоюзу на міжнародній арені. Він додав, що взяв до уваги думки і пропозиції Орбана, але наголосив, що позиція Брюсселя стосовно України погоджена консенсусом країн ЄС і підтверджена червневим самітом.

"Ми, ЄС, підтвердили нашу непохитну прихильність підтримувати Україну та її народ стільки, скільки це буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це необхідно", – вказав Шарль Мішель.

Він нагадав Орбану, що Угорщина, хоч і головує нині в Раді ЄС, не має права виступати від імені Євросоюзу на міжнародній арені.

"Я чітко заявив про це ще до вашого візиту до Москви, і згодом це було повторено високим представником Боррелем у його заяві від 5 липня", – написав високопосадовець.

Шарль Мішель заперечив твердження Орбана про те, що ЄС провадив "провоєнну політику" і нагадав, що "Росія є агресором, а Україна – жертвою, яка реалізує своє законне право на самооборону". Найбільш прямим шляхом до миру президент Євроради назвав виведення Росією її військ із України. Голова Євроради додав, що кожні дискусії про Україну без України відбуватися не можуть.

"ЄС послідовно прагне створити широку міжнародну підтримку всеосяжного, справедливого та тривалого миру на основі Статуту ООН і міжнародного права відповідно до ключових принципів і цілей української Формули миру. Євросоюз не шкодує зусиль, щоб зв’язатися з усіма партнерами в цьому плані, включно з Китаєм", – наголошує Мішель.

"Мирна місія" Орбана