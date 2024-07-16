Понад 60 євродепутатів просять позбавити Угорщину права голосу в ЄС через Орбана

63 депутати Європарламенту вимагають позбавити Угорщину права голосу в ЄС після поїздок її прем'єр-міністра Віктора Орбана до Росії та Китаю. Політики звернулися листом до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, президента Європейської ради Шарля Мішеля та голови Європейського парламенту Роберти Мецоли, заявивши, що Орбан "вже завдав значної шкоди, використовуючи та зловживаючи роллю Голова Ради".
Про це пише Politіco з посиланням на лист.
1 липня Угорщина прийняла головування в Раді ЄС від Бельгії. Відтоді Орбан розпочав самопроголошені «мирні місії» до Києва, Москви, Пекіна та Вашингтона та стверджував, що "представляє ЄС".
Як йдеться у листі, Орбан "здійснив кілька дипломатичних візитів, зокрема, щоб відвідати Путіна в Росії та Сі Цзіньпіна в Китаї, під час яких він навмисно спотворив свої повноваження".
Євродепутати зазначили, що це "вимагає реальних дій, таких як призупинення права голосу Угорщини в Раді, оскільки практика показала, що прості словесні засудження цієї ситуації не мають ефекту".
У виданні додали, що лист, підтриманий членами Європарламенту з ряду країн і парламентських груп, включаючи EPP, Renew і Greens, є "останньою спробою" засудити Будапешт за його нечесне президентство.
Комісія також попросила своїх комісарів не відвідувати неофіційні зустрічі міністрів Угорщини.
"Мирні місії" Орбана
- Нещодавно очільниця ліберальної фракції “Відновити Європу” (Renew Europe) у Європарламенті закликала Європейську раду вивчити шляхи, якими можна зупинити поточне головування Угорщини в Раді ЄС.
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на початку липня вирушив у дипломатичне турне.
- 2 липня він відвідав Київ. Згодом, у п'ятницю, 5 липня, він перебував у Москві, а 8 липня, у понеділок, відправився з візитом до Китаю, де, серед інших, зустрівся з президентом Сі Цзіньпіном. Обидва політики мали говорити про те, як закінчити війну в Україні.
- Також Орбан зустрівся з Трампом, з яким говорив про “шляхи досягнення миру” між Україною та РФ.
- Під час візиту до України Орбан запропонував Зеленському припинити вогонь, а вже потім говорити про мир, проте згодом він визнав, що Зеленський не підтримав його "мирний план".
- Як пояснив сам Орбан лідерам ЄС свій візит до Москви, він просував "мир для України".
- Угорське головування у Раді ЄС розпочалося 1 липня і триватиме до кінця року. А вже 1 січня 2025 року його перейме Польща.
- Президент Європейської ради Шарль Мішель та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявили, що Орбан не має повноважень представляти ЄС за кордоном. За словами речника Єврокомісії Еріка Мамера, Будапешт не повідомляв Брюссель про заплановані візити глави угорського уряду.