Понад 60 євродепутатів просять позбавити Угорщину права голосу в ЄС через Орбана

63 депутати Європарламенту вимагають позбавити Угорщину права голосу в ЄС після поїздок її прем'єр-міністра Віктора Орбана до Росії та Китаю. Політики звернулися листом до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, президента Європейської ради Шарля Мішеля та голови Європейського парламенту Роберти Мецоли, заявивши, що Орбан "вже завдав значної шкоди, використовуючи та зловживаючи роллю Голова Ради".

Про це пише Politіco з посиланням на лист.

1 липня Угорщина прийняла головування в Раді ЄС від Бельгії. Відтоді Орбан розпочав самопроголошені «мирні місії» до Києва, Москви, Пекіна та Вашингтона та стверджував, що "представляє ЄС".

Як йдеться у листі, Орбан "здійснив кілька дипломатичних візитів, зокрема, щоб відвідати Путіна в Росії та Сі Цзіньпіна в Китаї, під час яких він навмисно спотворив свої повноваження".

Євродепутати зазначили, що це "вимагає реальних дій, таких як призупинення права голосу Угорщини в Раді, оскільки практика показала, що прості словесні засудження цієї ситуації не мають ефекту".

У виданні додали, що лист, підтриманий членами Європарламенту з ряду країн і парламентських груп, включаючи EPP, Renew і Greens, є "останньою спробою" засудити Будапешт за його нечесне президентство.

Комісія також попросила своїх комісарів не відвідувати неофіційні зустрічі міністрів Угорщини.

"Мирні місії" Орбана