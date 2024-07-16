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Формувати новий уряд Естонії доручили міністру клімату

Нового кандидата на посаду прем'єр-міністра призначає президент республіки. 

Формувати новий уряд Естонії доручили міністру клімату
Алар Каріс і Крістен Міхал
Фото: Сторінка у соцмережі Х Алара Каріса

Сьогодні, 16 липня, вранці президент Естонії Алар Каріс зустрівся з міністром клімату Крістеном Міхалом, кандидатом у прем'єр-міністри від Партії реформ, і доручив йому сформувати новий уряд.

Про це пише ERR та Алар Каріс у соцмережі Х. 

Президент Есонії у соцмережі Х написав, що "зробив офіційну пропозицію" Міхалу  стати кандидатом на пост прем'єр-міністра та розпочати формування нового уряду.

Перед цим у понеділок глава держави зустрівся з лідерами всіх парламентських партій, щоб обговорити внутрішньополітичну ситуацію після відставки уряду прем'єр-міністра Каї Каллас.

Каріс визнав, що деякі інші партійні лідери мають амбіції стати прем'єр-міністром, але наразі Партія реформ, Соціал-демократична партія та Естонська партія мають можливість сформувати уряд партії і вже другий тиждень ведуть коаліційні переговори.

За словами президента Каріса, зміна уряду також може призвести до більш ділової атмосфери в Рійгікогу (парламенті) між коаліцією та опозицією.

Згідно із конституцією Естонії, нового кандидата на посаду прем'єр-міністра призначає президент республіки. Якщо кандидата в прем'єр-міністри призначено рішенням президента, він протягом 14 днів повинен подати Рійгікогу (парламенту країни) звіт про формування майбутнього уряду.

Кандидат у прем'єр-міністри, який отримав повноваження від Рійгікогу, протягом семи днів подає президенту склад уряду, останній протягом трьох днів призначає уряд. Уряд вступає на посаду шляхом складення присяги перед Рійгікогу.Хоча Кая Каллас пішла у відставку з поста прем'єр-міністра в понеділок, вона залишатиметься виконувачем обов'язків прем'єр-міністра до вступу на посаду нового уряду.

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