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Politico: кандидат від Трампа у віцепрезиденти є антиукраїнським і доклався до блокування допомоги в Конгресі

Венс узимку проігнорував зустріч із українським президентом, бо не думав, що почує там щось нове. 

Кандидат у президенти від Республіканської партії США Дональд Трамп запропонував у віцепрезиденти сенатора від Огайо Джей Ді Венса, який має відверто антиукраїнську позицію. Це рішення викликало в союзників ще більше стурбованості відносно припинення допомоги Україні, пише Politico.

39-річний сенатор є одним із найбільших ізоляціоністів у Республіканській партії. Він категорично проти додаткової допомоги Україні та раніше критикував "надмірну залежність" Європи від США в питанні військових інвестицій.

Джей Ді Венс, кандидат у віцепрезиденти від Республіканської партії
Фото: J D Vance у Facebook
Джей Ді Венс, кандидат у віцепрезиденти від Республіканської партії

Один із європейський посадовців на умовах анонімності сказав журналістам, що висування Венса стало "катастрофою" для України та Євросоюзу, який її підтримує. Венс мав центральну роль у спробі знищити пакет допомоги Україні в Сенаті, а коли ця спроба провалилася, він сказав: "Ми могли зробити чітко зрозумілим для Європи та решти світу, що Америка не може виписувати безлімітні чеки нескінченно".

Спілкуючись із журналістами під час Мюнхенської безпекової конференції взимку, Венс аргументував необхідність згортання допомоги українцям тим, що американські виробничі потужності не здатні "нескінченно підтримувати наземну війну" в Європі. 

Він також пропустив зустріч сенаторів із президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, аргументуючи це тим, що "не почує нічого нового".

Політика Венса загалом збігається з позицією Трампа "America-first", і європосадовець, який спілкувався з Politico, вважає, що в разі перемоги цієї команди на виборах Вашингтон штовхатиме ЄС до зближення із Китаєм. 

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