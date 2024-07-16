У Дубліні сталися заворушення через притулок для мігрантів

В ірландській столиці Дубліні близько сотні людей запускали феєрверки та кидали каміння у поліціянтів, які охороняли майбутнє місце розміщення притулку для мігрантів.

Як пише The Guardian, стару фабрику владою було вирішено переобладнати у місце проживання близько 500 шукачів притулку. Рішення уряду спричинило протест, який переріс у протистояння між силовиками та мітингарями. Люди у балаклавах вдалися до насильства, а підбурювачі кричали у мегафони, що керівництво країни "хоче змінити конституцію".

Внаслідок заворушень будівля фабрики зазнала пошкоджень, спалахнуло кілька пожеж. Поліція затримала 15 осіб за звинуваченнями у порушенні громадського порядку.

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс заявив, що дії нападників "сіють страх та розбрат" і не мають бути легітимізовані через використання слова "протест".