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У Дубліні сталися заворушення через притулок для мігрантів

Натовп атакував поліцію поблизу фабрики, яку переобладнають для потреб шукачів притулку.

У Дубліні сталися заворушення через притулок для мігрантів
Протистояння натовпу та поліції у Дубліні
Фото: EPA/UPG

В ірландській столиці Дубліні близько сотні людей запускали феєрверки та кидали каміння у поліціянтів, які охороняли майбутнє місце розміщення притулку для мігрантів. 

Як пише The Guardian, стару фабрику владою було вирішено переобладнати у місце проживання близько 500 шукачів притулку. Рішення уряду спричинило протест, який переріс у протистояння між силовиками та мітингарями. Люди у балаклавах вдалися до насильства, а підбурювачі кричали у мегафони, що керівництво країни "хоче змінити конституцію".

Внаслідок заворушень будівля фабрики зазнала пошкоджень, спалахнуло кілька пожеж. Поліція затримала 15 осіб за звинуваченнями у порушенні громадського порядку. 

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс заявив, що дії нападників "сіють страх та розбрат" і не мають бути легітимізовані через використання слова "протест". 

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