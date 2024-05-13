Ірландія хоче зменшити державну підтримку біженців, зокрема з України

Ірландія розглядає можливість скорочення державної підтримки шукачів притулку та біженців, зокрема з України.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Саймон Гарріс, пише The Guardian.

Після вторгнення Росії в лютому 2022 року до Ірландії виїхали трохи більше ніж 100 тисяч українців.

Дублін намагається погодити свою систему підтримки мігрантів з системами інших європейських країн, заявив очільник уряду. Це питання ірландський уряд розгляне завтра на засіданні.

“Нам потрібно проаналізувати внесок, який люди, які мають статус біженця, мають зробити для проживання. Нам потрібно подбати про те, щоб усі на роботі працювали легально, щоб було більше перевірок на робочих місцях”, – сказав Гарріс.

Він додав, що підхід до українців, які приїхали до Ірландії, має бути послідовним і підтримка не має базуватися на тому, коли вони прибули.