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Шольц: українці з посвідкою на проживання та роботою зможуть залишатися в Німеччині

Канлер ФРН пообіцяв працевлаштованим українцям, що "їм нічого не загрожуватиме".

Шольц: українці з посвідкою на проживання та роботою зможуть залишатися в Німеччині
Фото: EPA/UPG

Працевлаштовані українці і ті, які отримали посвідку на проживання, зможуть залишатися в Німеччині, — заявив канцлер ФРН Олаф Шольц. 

Про це пише DW з посиланням на Reuters.

Зокрема, Шольц під час виступу на заході групи газет RND, заявив, що українці з посвідкою на проживання та роботою зможуть залишатися в Німеччині, навіть попри прагнення української держави повертати громадян, які проживають за кордоном, для участі у війні проти Росії.

"Правова ситуація така, що проживання тут не ставиться під сумнів. Працевлаштування також веде до безпеки проживання", — сказав він.

Також, Шольц вирішив закликати українців працевлаштовуватися у Німеччині.

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