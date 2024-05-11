11 травня у Тбілісі на площі Європи відбувається багатотисячний мітинг проти ухвалення закону про "іноагентів", передає "Ехо Кавказу".

Частина протестувальників були біля офісу партії "Грузинська мрія". Загалом люди збираються на площу із трьох різних локацій.

Tbilisi in these minutes: thousands of protesters took part in a demonstration pic.twitter.com/ItzKlkloMd — NEXTA (@nexta_tv) May 11, 2024

На сцені тривають виступи противників скандального законопроєкту. Також до акції протесту долучилися музичні виконавці.

Грузія і закон про "іноагентів": що відомо