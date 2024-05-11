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У столиці Грузії триває багатотисячний мітинг проти закону про "іноагентів"

Протестувальники зібралися біля офісу партії "Грузинська мрія".

У столиці Грузії триває багатотисячний мітинг проти закону про "іноагентів"
Акція протесту у Тбілісі
Фото: EPA/UPG

11 травня у Тбілісі на площі Європи відбувається багатотисячний мітинг проти ухвалення закону про "іноагентів", передає "Ехо Кавказу".

Частина протестувальників були біля офісу партії "Грузинська мрія". Загалом люди збираються на площу із трьох різних локацій.

На сцені тривають виступи противників скандального законопроєкту. Також до акції протесту долучилися музичні виконавці.

Грузія і закон про "іноагентів": що відомо

  • Минулого місяця парламент Грузії у першому читанні підтримав законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який викликав протести у країні. 
  • Цей законопроєкт вимагає від грузинських організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися як “іноземні агенти”. За порушення законодавчої норми їм загрожує штраф. Критики порівняли його із законом, який російський диктатор Володимир Путін використовує для придушення інакомислення вже понад 10 років.
  • Шість опозиційних партій Грузії заявили, що спільно боротимуться проти ухвалення законопроєкту, а президентка країни обіцяла заветувати його.
  • Крім того, Саломе Зурабішвілі екстрено звернулася до лідерів ЄС.
  • Депутати Європарламенту вбачають у спробі грузинської провладної партії ухвалити закон про "іноагентів" серйозну загрозу процесу євроінтеграції країни. Через цей документ Грузія може втратити статус кандидата в ЄС.
  • Нещодавно країною знову прокотилися протести. Дійшло до того, що у ніч на 1 травня сталися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ та водомет проти мітингувальників.
  • 1 травня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе висловив упевненість, що закон про "іноагентів" вдасться прийняти попри протести і подолати вето президента, додавши, що після ухвалення документа буде "декілька днів дискомфорту".
  • Того ж дня парламент Грузії підтримав законопроєкт у другому читанні.
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