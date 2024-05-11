США закуплять для України додаткові Himars, — AP

Держдеп США схвалив терміновий продаж Україні трьох додаткових реактивних систем HIMARS. Профінансує покупку уряд Німеччини, пише Associated Press,.
"Існує надзвичайна ситуація, яка потребує негайного продажу Україні необхідної зброї", — заявив глава Держдепу Ентоні Блінкен.
Усі три системи надійдуть Україні з запасів американської армії.
- Президент США Джо Байден підписав указ про виділення допомоги Україні в розмірі 400 мільйонів доларів.
- За даними Міністерства оборони США, у пакет допомоги увійшли: одаткові боєприпаси для ЗРК Patriot; одаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS; ракети Stinger; бладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами; одаткові HIMARS та боєприпаси;артилерійські снаряди калібрів 155-мм та 105-мм.