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США закуплять для України додаткові Himars, — AP

Профінасує угоду Німеччина.

США закуплять для України додаткові Himars, — AP
Одна установка HIMARS вміщує 6 ракет GMLRS
Фото: defence-ua.com

Держдеп США схвалив терміновий продаж Україні трьох додаткових реактивних систем HIMARS. Профінансує покупку уряд Німеччини, пише Associated Press,. 

"Існує надзвичайна ситуація, яка потребує негайного продажу Україні необхідної зброї", — заявив глава Держдепу Ентоні Блінкен. 

Усі три системи надійдуть Україні з запасів американської армії. 

  • За даними Міністерства оборони США, у пакет допомоги увійшли: одаткові боєприпаси для ЗРК Patriot; одаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS; ракети Stinger; бладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами; одаткові HIMARS та боєприпаси;артилерійські снаряди калібрів 155-мм та 105-мм.
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