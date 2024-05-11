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Прем'єр Грузії знайшов залежність між IQ та підтримкою своєї партії

Іраклій Кобахідзе завуальовано принизив тих, хто не обирав "Грузинську мрію".

Прем'єр Грузії знайшов залежність між IQ та підтримкою своєї партії
Іраклій Кобахідзе
Фото: EPA/UPG

Скандальною заявою на тлі соціального напруження через закон про "іноагентів" відзначився грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе. Очільник уряду поспекулював на темі нібито залежності прихильності до його партії "Грузинська мрія" від рівня інтелекту.

Як пише "Ехо Кавказу", прем'єр заявив, що чим вищий рівень IQ у громадян, тим вища серед них підтримка керівної політичної сили. За його словами, це результат проведеного соціологічного дослідження, проте не уточнив жодних даних щодо того, хто та з якою вибіркою проводив це опитування. 

Загальну підтримку "Грузинської мрії" Кобахідзе оцінив у 61,3% виборців. Але при цьому рейтинг серед людей з високим показником IQ нібито склав 73,8%, а із середнім - лише 45,6%. Про групу з низьким IQ політик не розповів. 

 

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