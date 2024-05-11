Прем'єр Грузії знайшов залежність між IQ та підтримкою своєї партії

Скандальною заявою на тлі соціального напруження через закон про "іноагентів" відзначився грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе. Очільник уряду поспекулював на темі нібито залежності прихильності до його партії "Грузинська мрія" від рівня інтелекту.

Як пише "Ехо Кавказу", прем'єр заявив, що чим вищий рівень IQ у громадян, тим вища серед них підтримка керівної політичної сили. За його словами, це результат проведеного соціологічного дослідження, проте не уточнив жодних даних щодо того, хто та з якою вибіркою проводив це опитування.

Загальну підтримку "Грузинської мрії" Кобахідзе оцінив у 61,3% виборців. Але при цьому рейтинг серед людей з високим показником IQ нібито склав 73,8%, а із середнім - лише 45,6%. Про групу з низьким IQ політик не розповів.