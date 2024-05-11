З Харківської області евакуювали 1775 людей, — ОВА

За добу ударів по м. Харкову не зафіксовано.

Від обстрілу росіян на Харківщині поранені дві жінки

Під артилерійським та мінометним вогнем ворога перебували 30 населених пунктів Харківщини: Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Глибоке, Лукʼянці, Огірцеве, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Веселе, Вільча, Липці, Слобожанське, Сосновий Бір, Українське, пише глава військової адміністрації Олег Синєгубов.

Сьогодні вночі росіяни обстріляли с. Одноробівка Богодухівський району. Внаслідок обсрілу ворога зафіксовано пошкодження чотирьох будинків, автівку.

23:40 с. Липці Харківський район. Внаслідок обстрілу дістали поранення 53-річна жінка та 38-річний чоловік.

17:00 с. Андріївка Ізюмського району. У полі трактор наїхав на невідомий вибуховий пристрій. Постраждалих немає.

12:50 с. Черкаські Тишки Харківського району. Внаслідок артобстрілу пошкоджено приватні будинки. Загинув 55-річний чоловік.

10 травня внаслідок серії масованих обстрілів м. Вовчанськ з різного виду озброєння пошкоджені десятки приватних будинків. Дістали поранення 52-річний та 42-річний чоловіки, 60-річна жінка, ще троє поранених цивільних. За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 13 атак, зокрема у районах н.п. Синьківка, Берестове Харківської області;

На Слобожанському напрямку відбили 9 атак, зокрема у районах н.п. Красне, Мороховець, Олійникове, Гатище та ін. Харківської області;

Наразі 1048 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 440 з Харківського, 12 з Богодухівського та 275 людей евакуйовано волонтерами.

Всього евакуйовано 1775 людей.